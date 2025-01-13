МО України презентувало новий "Пакунок пораненого"

Міністерство оборони України презентувало новий "Пакунок пораненого", який у 2025 році отримуватимуть поранені військовослужбовці Збройних сил. До набору увійшли адаптивний одяг, засоби гігієни, спеціальний посуд та інші необхідні предмети — загалом 30 позицій.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Набір розроблений із врахуванням специфічних ситуацій, у яких можуть опинитися поранені. Його склад включає:
Засоби гігієни, які є критично важливими в перші дні лікування.
Спеціальний посуд, що полегшує прийом їжі та рідини.
Адаптивний одяг, який дозволяє медичним працівникам швидко отримати доступ до місця поранення без необхідності знімати одяг.
"Новий одяг не потрібно знімати — достатньо відстебнути спеціальні застібки для швидкого доступу до місця поранення. Це значно пришвидшує медичні маніпуляції та допомагає зберегти дорогоцінний час, який може врятувати життя", — підкреслив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
Набір видаватимуть військовим одразу після надання первинної медичної допомоги у стабілізаційних пунктах або стаціонарних медичних закладах.
"Пакунок пораненого - це одна з важливих ініціатив Міністерства оборони, щоб підтримати наших військовослужбовців у період їхнього лікування та відновлення після поранень, отриманих при виконанні бойових завдань", — зазначив заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
У відомстві додали, що адаптивний одяг з набору вже пройшов тестування на Запорізькому напрямку у жовтні минулого року. Для повноцінного запуску проєкту необхідне затвердження фінансування Кабінетом Міністрів України.
Для захисниць "Пакунок пораненого" адаптовано до їхніх специфічних потреб.
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