Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Резніков обговорює з партнерами перетворення Міністерства оборони на Міністерство контрнаступу

99
Резніков обговорює з партнерами перетворення Міністерства оборони на Міністерство контрнаступу

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч з послами країн "Великої сімки" та Євросоюзу, на якій обговорювалися перетворення в Міністерстві оборони.

Про це керівник МО повідомив у Facebook.

"Зустрівся з послами G7 та ЄС. Говорили про ситуацію на фронті і про зміни у нашому Міністерстві. Про те, як перетворюємо Міністерство оборони на Міністерство контрнаступу. Представив нових заступників: Олександра Павлюка, Андрія Шевченка та Віталія Дейнегу. Будуємо міністерство з ефективним управлінням уже зараз - на шляху до Перемоги. Це потрібно для успіху наших воїнів сьогодні і для надійного миру завтра", - заявив Олексій Резніков.

Під час зустрічі обговорювалися також питання вступу України до НАТО і постачання зброї, повідомив міністр оборони.

Він відзначив "важливу і своєчасну підтримку Вільного Світу" і подякував послу Японії, яка цього року головує у G7, Кунінорі Мацуда за організацію зустрічі.

"G7 - це не про розміри. Це про здатність брати більше відповідальності", - наголосив Олексій Резніков.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков продемонстрував фото і відео перших танків Leopard2A4, які прибули в Україну з Польщі, і повідомив, що найближчим часом їх кількість збільшиться.

Резніков, Міноборони
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 3 марта 2023
Четверг, 2 марта 2023
Среда, 1 марта 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Як державі підтримувати інновації в сучасних українських реаліях

Під час другої та третьої промислових революцій уряди країн концептуально розуміли, які галузі економіки і як саме необхідно було розвивати. Бо тогочасний технологічний уклад був передбачуваний щодо меж свого розвитку. Тепер, у четверту хвилю промислової революції, складність капіталізму і швидкість його змін зросла на порядки. Нині вкрай складно визначити сфери, які треба розвивати у межах державної політики та за фінансової підтримки держави, очікуючи гарантованого ефекту.

В Україні зросла частка непрацюючих кредитів у банківському секторі

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила на 1 січня 2023 року 38% порівняно з 30% на 1 січня 2022 року.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Система фінансування інновацій як запорука побудови технологічної економіки

Запорукою економічного розквіту України, відтак й забезпечення обороноздатності, є перехід економіки від експортосировинної до високотехнологічної. Один з першочергових кроків в цьому напрямку - створення системи фінансування інновацій.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023