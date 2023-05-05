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Звернення ЗСУ: Міноборони зменшити в Україні граничний призовний вік

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Звернення ЗСУ: Міноборони зменшити в Україні граничний призовний вік

В Україні можуть знизити граничний призовний вік із 27 до 25 років.

Як повідомили у Міноборони, відомство вже напрацювало пропозиції змін до законодавства, передає УНН.

"У Міністерстві оборони, реагуючи на звернення Збройних Сил України, спільно напрацювали пропозиції змін до законодавства щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що дані зміни продиктовані тим, що під час дії правового режиму воєнного стану відсутня потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років.

"По-перше, необхідність їхнього щорічного прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, у тому числі для проходження медичних оглядів, призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медичних працівників та збільшення черг для проходження ВЛК. Тоді як призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється.

По-друге, тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони додали, що "ураховуючи значну увагу суспільства до питань, пов’язаних із військовим обліком громадян та мобілізацією, варто зазначити, що всі ініціативи Сил оборони України, спрямовані на зміцнення обороноздатності держави, є обґрунтованими, погодженими з іншими урядовими і безпековими структурами та мають на меті виключно оптимізацію процесів задля наближення нашої Перемоги".

"Кожен спільний крок, кожне урядове рішення, кожна зміна до Закону – це відповідь на широкомасштабне вторгнення росії з метою зміцнення нашої обороноздатності. Кожне таке рішення проходить жорстке випробування в умовах воєнного стану.

Сьогодні для захисту держави зроблено дуже багато. Україна вистояла у найважчий період, і тепер, як одне ціле, чинить спротив окупанту", - резюмували у відомстві.

Міноборони
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