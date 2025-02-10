Reuters: Україна збільшила імпорт газу з Європи

У неділю Україна підтримала високий рівень імпорту газу, закупивши 16,3 млн кубометрів на ринку ЄС.
Зокрема, імпорт становив 7,1 млн кубометрів із Угорщини, 7,3 млн кубометрів зі Словаччини та 1,8 млн кубометрів із Польщі. Про це повідомляє Reuters.
За даними агентства, Україна почала різко збільшувати імпорт газу минулого тижня після того, як в останні місяці росія завдала низки ракетних ударів по об'єктах українського газового сектору.
Зазначається, що у січні росія запустила десятки ракет і безпілотників у західній частині Львівської області, де розташовані газові сховища, і в Харківській області, головному регіоні видобутку газу в Україні.
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