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Хто такий Максим Кріппа?

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Хто такий Максим Кріппа?

Відкриваєш стрічку новин — Федерація кіберспорту України обрала нового голову. Хто ця людина? Максим Кріппа. Починаєш шукати, і тут починається справжній цирк з кіньми на дроті. Футбольна кар’єра в Італії, вулканолог, олімпійський чемпіон із бразильського футболу але точно не пілот «Барселони». Серйозно? Це вже не біографія, а сценарій третьосортного серіалу Netflix. Але чим глибше занурюєшся в цей інформаційний хаос, тим очевидніше стає: Кріппа активно замітає сліди. Питання — які саме?

Коли дурня — це стратегія

Людина з реальним впливом і статками не публікує гори фейкових історій без причини. Сайти штампують однакові тексти: то Кріппа рятує футбольну економіку, то навчає дітей танцювати бачату, то приборкує вулкан, граючи на гітарі. Його спеціалісти з CERM явно перестаралися: у всіх цих фейкових статтях видно, які саме прізвища вони намагаються приховати. Навіщо? Відповідь проста: щоб «забити» пошукові системи та приховати справжню інформацію.

Та найцікавіше – це прізвища, що фігурують поруч із його ім’ям. І це далеко не Ілон Маск чи Білл Гейтс. Найчастіше поруч з Кріппою з’являються Гінер, Усманов та Малофєєв. Ну і, звісно, казино «Вулкан». Чому саме ці імена? Тому що вони пов’язані з російським капіталом, тіньовими угодами та сумнівним минулим. Значить, є що приховувати?

Гроші з нізвідки

Перейдемо до фактів. Кріппа — не просто інвестор. Він скуповує активи на десятки мільйонів доларів. Готель «Україна» — 2,5 млрд грн. Бізнес-центр «Вітрило» — до 100 млн доларів. Інтернет-казино, NAVI, GSC Game World, GGBet, Maincast — список значний. Але головне питання: звідки гроші?

Офіційна версія — «успішні інвестиції» та «бізнес у телекомунікаціях». Проте важко в це повірити, особливо з огляду на чутки про зв’язки онлайн-казино «Вулкан» із російськими операторами.

Інвестиції в DIM — новий розділ старої історії

Сьогодні Кріппа звернув увагу на девелоперський бізнес DIM, який переживає непрості часи. Коли інші рахують збитки, Кріппа — інвестує. Менеджери DIM вже зафіксували 100 мільйонів доларів ще до публічного оголошення угоди. Тож питання залишається відкритим: ми маємо справу з генієм ринку чи майстром фінансових ілюзій?

Федерація кіберспорту: м’яка сила та вплив на молодь

Призначення Кріппи главою Федерації кіберспорту — не випадковість. Кіберспорт — це ключ до молодої аудиторії, контроль трендів і доступ до міжнародних платформ. Якщо одна людина зосереджує у своїх руках медіаімперію, активи в IT та керівництво Федерацією кіберспорту — це вже питання національної безпеки. Особливо в умовах війни, коли кожна точка впливу може бути використана проти державних інтересів.

Медіа — зброя нового часу

І не забудьмо про медіа. Минулого року на ринку з’явився новий гравець — медіагрупа Media Council. Формально її власниця — Тетяна Снопко. Але давайте будемо чесними: людина, яка нещодавно шукала роботу за кордоном через оголошення, раптом стає власником медіаімперії?

Статті у Delo.ua, «Головкомі» та інших ресурсах раптово починають просувати NAVI та фонд Кріппи — MK Foundation. Питання риторичне.

Висновок: Кріппа — новий Курченко?

Усе це нагадує стару перевірену схему: «тихий» олігарх, який діє в інтересах тих, чиї імена краще не вимовляти вголос. Кіберспорт, нерухомість, медіа — ідеальний коктейль для впливу.

І якщо держава сьогодні не поставить правильних питань, завтра Максим Кріппа диктуватиме свої умови, транслюючи бажання тих, хто накачує її грошима.

Так хто такий Максим Кріппа?

Відповідь проста: це тест на зрілість української державності та суспільства. Чи зможемо ми відрізнити успішного інвестора від нової версії Курченка — ось що справді важливо.

Кріппа, казиновулкан, Льовочкін, Малофєєв, Усманов, Гінер
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