Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

ПлейСіті «регулює»: російські казино спокійно працюють в Україні

134
ПлейСіті «регулює»: російські казино спокійно працюють в Україні

На четвертому році повномасштабного вторгнення Україна залишається окупованою ще в одній сфері — російськими онлайн-казино. Вони працюють відкрито, рекламуються на українських медіа-ресурсах і не стикаються з реальним опором держави.

У зв’язку з цим редакція Капіталу звернулася із запитом до новоствореного регулятора ПлейСіті. Ми не ставили питання щодо тих нелегальних операторів, які діють з доменних зон інших країн, але ситуація з російським казино 1WIN є особливо показовою і кричущою: воно працює з української доменної зони .ua.

У відповіді на наш запит голова агентства Геннадій Новіков підтвердив, що сайти 1WIN у доменній зоні .ua 16 липня були внесені до офіційного переліку ресурсів, доступ до яких підлягає обмеженню.

Але минув місяць. Станом на 16 серпня ці сайти залишаються у вільному доступі в Україні.

Редакція повторно звернулася до ПлейСіті з уточнюючим запитом: чому, попри офіційне рішення, сайти досі працюють. У відповіді агентство пояснило, що обов’язок блокування лежить на інтернет-провайдерах, а контроль здійснює Національна комісія у сфері електронних комунікацій. ПлейСіті наголосило, що у разі невиконання блокування НКЕК має право накладати санкції.

Така позиція виглядає парадоксальною. Якщо центральний орган, створений спеціально для регулювання азартних ігор, обмежується пересиланням листів іншим структурам, постає очевидне питання: а чи потрібен тоді сам регулятор? Його функція мала би полягати у забезпеченні дотримання закону, а не у формальному розподілі відповідальності. Інакше це не контроль, а імітація.

Ми також поставили запитання щодо реклами. Адже реклама 1WIN масово розміщується на десятках українських сайтів та в популярних Telegram-каналах. Ми прямо поцікавилися: які кроки ПлейСіті планує вжити стосовно українських інформаційних ресурсів, що розміщують рекламу бренду 1WIN.

Щоб уникнути формальних відмовок, ми одразу додали до запиту шість скріншотів із різних сайтів і каналів, де розміщується така реклама. Серед них був і скріншот каналу «Всевидящее око 18+».

У відповіді ПлейСіті з усіх наданих доказів звернуло увагу лише на цей один приклад і написало, що «порушень на каналі Всевидящее око 18+ не зафіксовано». Решту скріншотів агентство фактично проігнорувало.

Такий вибірковий підхід виглядає показово. Ігноруючи масу інших доказів, регулятор демонстративно виправдовує саме той ресурс, який ринок давно пов’язує з бізнесменом Максимом Кріппою. У кулуарах вважають, що він має особливий контакт із цифровою командою Михайла Федорова, під яку і створювалося агентство.

Ніколи Штірліц не був так близький до провалу.

Якщо ПлейСіті не вміє користуватися Google, ми робимо це за нього. Нижче — ті самі скріншоти, які редакція офіційно передала агентству. Вони демонструють: реклама російського казино 1WIN вільно розміщується на українських сайтах і в публічних каналах.

Особливість випадку 1WIN у тому, що він працює в українській доменній зоні .ua — і саме це робить ситуацію настільки кричущою.

Втім, 1WIN — лише верхівка айсберга. В Україні паралельно функціонують десятки інших ресурсів, пов’язаних із російським ринком. Усі вони вільно доступні українським користувачам, а за порушення офіційних заборон ніхто не несе відповідальності. Самі заборони існують лише на папері, перетворюючись на ще один елемент імітації державного контролю.

Контекст

Агентство ПлейСіті було створене у травні 2025 року як новий центральний орган влади у сфері азартних ігор. Воно замінило Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ), яку ліквідували після численних звинувачень у корупції та бездіяльності. Колишній голова КРАІЛ та його заступник нині перебувають у СІЗО у справі про співпрацю з російським оператором Pin-up. Саме цей скандал став головним аргументом на користь реформування регуляторного органу.

ПлейСіті мало стати символом «нової прозорості» й демонстрацією, що Україна здатна контролювати свій гральний ринок. Однак перші місяці його роботи показують інше: формальні рішення ухвалюються, але реального виконання немає. І це відбувається під час війни, коли російські казино вільно заробляють на українських користувачах.

Зростає відчуття, що новий регулятор ризикує повторити долю свого попередника — лише з іншою вивіскою.

Новіков, Кріппа, ПлейСіті, 1WIN
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 20 августа 2025
Вторник, 19 августа 2025
Понедельник, 18 августа 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023