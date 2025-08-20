ПлейСіті «регулює»: російські казино спокійно працюють в Україні

На четвертому році повномасштабного вторгнення Україна залишається окупованою ще в одній сфері — російськими онлайн-казино. Вони працюють відкрито, рекламуються на українських медіа-ресурсах і не стикаються з реальним опором держави.

У зв’язку з цим редакція Капіталу звернулася із запитом до новоствореного регулятора ПлейСіті. Ми не ставили питання щодо тих нелегальних операторів, які діють з доменних зон інших країн, але ситуація з російським казино 1WIN є особливо показовою і кричущою: воно працює з української доменної зони .ua.

У відповіді на наш запит голова агентства Геннадій Новіков підтвердив, що сайти 1WIN у доменній зоні .ua 16 липня були внесені до офіційного переліку ресурсів, доступ до яких підлягає обмеженню.

Але минув місяць. Станом на 16 серпня ці сайти залишаються у вільному доступі в Україні.

Редакція повторно звернулася до ПлейСіті з уточнюючим запитом: чому, попри офіційне рішення, сайти досі працюють. У відповіді агентство пояснило, що обов’язок блокування лежить на інтернет-провайдерах, а контроль здійснює Національна комісія у сфері електронних комунікацій. ПлейСіті наголосило, що у разі невиконання блокування НКЕК має право накладати санкції.

Така позиція виглядає парадоксальною. Якщо центральний орган, створений спеціально для регулювання азартних ігор, обмежується пересиланням листів іншим структурам, постає очевидне питання: а чи потрібен тоді сам регулятор? Його функція мала би полягати у забезпеченні дотримання закону, а не у формальному розподілі відповідальності. Інакше це не контроль, а імітація.

Ми також поставили запитання щодо реклами. Адже реклама 1WIN масово розміщується на десятках українських сайтів та в популярних Telegram-каналах. Ми прямо поцікавилися: які кроки ПлейСіті планує вжити стосовно українських інформаційних ресурсів, що розміщують рекламу бренду 1WIN.

Щоб уникнути формальних відмовок, ми одразу додали до запиту шість скріншотів із різних сайтів і каналів, де розміщується така реклама. Серед них був і скріншот каналу «Всевидящее око 18+».

У відповіді ПлейСіті з усіх наданих доказів звернуло увагу лише на цей один приклад і написало, що «порушень на каналі Всевидящее око 18+ не зафіксовано». Решту скріншотів агентство фактично проігнорувало.

Такий вибірковий підхід виглядає показово. Ігноруючи масу інших доказів, регулятор демонстративно виправдовує саме той ресурс, який ринок давно пов’язує з бізнесменом Максимом Кріппою. У кулуарах вважають, що він має особливий контакт із цифровою командою Михайла Федорова, під яку і створювалося агентство.

Ніколи Штірліц не був так близький до провалу.

Якщо ПлейСіті не вміє користуватися Google, ми робимо це за нього. Нижче — ті самі скріншоти, які редакція офіційно передала агентству. Вони демонструють: реклама російського казино 1WIN вільно розміщується на українських сайтах і в публічних каналах.

Особливість випадку 1WIN у тому, що він працює в українській доменній зоні .ua — і саме це робить ситуацію настільки кричущою.

Втім, 1WIN — лише верхівка айсберга. В Україні паралельно функціонують десятки інших ресурсів, пов’язаних із російським ринком. Усі вони вільно доступні українським користувачам, а за порушення офіційних заборон ніхто не несе відповідальності. Самі заборони існують лише на папері, перетворюючись на ще один елемент імітації державного контролю.

Контекст

Агентство ПлейСіті було створене у травні 2025 року як новий центральний орган влади у сфері азартних ігор. Воно замінило Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ), яку ліквідували після численних звинувачень у корупції та бездіяльності. Колишній голова КРАІЛ та його заступник нині перебувають у СІЗО у справі про співпрацю з російським оператором Pin-up. Саме цей скандал став головним аргументом на користь реформування регуляторного органу.

ПлейСіті мало стати символом «нової прозорості» й демонстрацією, що Україна здатна контролювати свій гральний ринок. Однак перші місяці його роботи показують інше: формальні рішення ухвалюються, але реального виконання немає. І це відбувається під час війни, коли російські казино вільно заробляють на українських користувачах.

Зростає відчуття, що новий регулятор ризикує повторити долю свого попередника — лише з іншою вивіскою.