Максим Криппа — предприниматель, миллиардер, гений SEO… Стоп. Последнее явно не про него. Потому что если твоя стратегия сокрытия правды сводится к тупому копированию статей и подаче фейковых жалоб в Google — это не SERM, а цирк.

27 февраля «Капитал» опубликовал статью «Кто такой Максим Криппа?», которая вызвала вполне ожидаемую реакцию. Сначала в виде DDoS-атаки, правда, без особого эффекта. Зато сразу же появились копии материала на сомнительных сайтах. Например, на неизвестном ресурсе bronnikov.kiev.ua та же статья была “опубликована” якобы еще 17 февраля. Правда, в ужасном английском переводе, похожем на творение искусственного интеллекта после бутылки самогона.

Позже эта поддельная дата публикации будет использована в жалобах в Google как аргумент приоритетного авторского права на контент — с целью удаления материала из поисковой выдачи.

Количество поданных жалоб для сокрытия реальных фактов биографии и «бизнес-деятельности» Максима Кріппы исчисляется сотнями — и всё это задокументировано в международной базе Lumen: https://lumendatabase.org

Сайт-призрак для манипуляций

Кто такой этот bronnikov.kiev.ua? Это не журналистское издание, не блог и даже не “украинский медиапроект”. Это сайт-призрак, зарегистрированный в Украине, следы которого ведут в Днепр. Он создан исключительно с одной целью: разместить фальшивую “оригинальную” статью в интернете, а потом с помощью DMCA выбивать реальные расследования из поисковой выдачи Google.

Такие «бронниковы» массово используются черными SEO-компаниями, чтобы убедить Google в том, что они являются первоисточником контента. Иногда это срабатывает. Но когда расчет на тупость алгоритмов сталкивается с журналистами — выходит довольно комичная ситуация. Ведь именно благодаря этой фальшивой DMCA-жалобе мы нашли десятки других статей, которые вызывают нервную реакцию у Максима Криппы.

Чего боится Криппа?

Логика проста: если сайт bronnikov.kiev.ua используется для имитации первоисточника, значит все статьи, размещённые на нём — это материалы, которые очень не нравятся Максиму Криппе. А таких там немало:

Его связи с российскими олигархами, в частности Константином Малофеевым.

Отмывание денег через онлайн-казино Vulkan, JoyCasino и GGBet.

Фальшивые “инвестиции” в недвижимость, включая покупку гостиницы «Украина» и офисного центра «Парус».

Покупка медиа («Главком», Delo.ua) и их использование для «отбеливания» репутации.

Манипуляции с поисковыми системами и удаление расследований через Google DMCA.

Почему всё это так беспокоит Криппу? Потому что ему есть что скрывать. Ирония в том, что даже самый ярый журналист-расследователь не смог бы так эффективно собрать весь компромат на Криппу в одном месте, как это сделали его горе-специалисты.

Криппинг: эффект бумеранга

Мы обратимся к Google с просьбой ввести ограничения на сайты, которые манипулируют поисковой выдачей и нарушают правила Google. Также мы планируем уведомить правоохранительные органы о возможных мошеннических действиях, связанных с массовыми манипуляциями в интернете с использованием украинских доменов.

Ведь когда бизнесмену приходится скрывать свою биографию через десятки фейковых сайтов — это уже не про “успешную репутацию”, а про подозрительную активность, которая уж слишком сильно отдает криминалом.

Итак, Максим Владимирович, поздравляем вас с вступлением в клуб неудачных цифровых манипуляторов! Что дальше? Фейковые автопортреты в Лувре? Или «сенсационные» новости об открытии нового континента вами лично? Мы с нетерпением ждём продолжения этих плясок с бубнами.