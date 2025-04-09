МО України пропонує партнерам тестувати їхню продукцію під час ведення бойових дій

Заступник міністра оборони України Валерій Чуркін під час естонсько-українського оборонно-промислового форуму в Києві запропонував партнерам можливість тестування їхньої продукції під час ведення бойових дій та закликав налагодити довгострокове партнерство.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міноборони.

«Естонія – справжній друг нашої країни, і ми маємо нарощувати промислову співпрацю. Серед можливостей, які пропонує Україна міжнародним партнерам - тестування продукції в реальних умовах бойових дій та розвиток довгострокового партнерства в межах спільних підприємств», – заявив Чуркін.

Він окреслив ключові напрями, за якими Сили оборони потребують допомоги від естонських союзників, зокрема антидронові рішення та модернізація озброєння, яке вже діє на полі бою. Також Чуркін подякував Естонії за системну та сильну підтримку.

Натомість міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив сподівання, що естонсько-український оборонно-промисловий форум стане платформою, яка допоможе створити нові можливості у сфері оборонного виробництва та обміну технологіями.

«Естонія готова ділитися власним досвідом у сфері ІТ та цифрової трансформації», – підкреслив Певкур.

У Міноборони зазначили, що в заході також узяли участь міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов та представники промисловості обох країн, урядовці й експерти.