Все знала наперед: Дегрік-Шевцова вивела майно перед санкціями РНБО

Фігурантка кримінального провадження про відмивання коштів, за яким її процесуальний статус — підозрювана, Олена Дегрік-Шевцова перед запровадженням персональних санкцій РНБО переоформила значну частину своєї нерухомості на матір — Лілію Фоатівну Потоню.

До нового переліку власності матері бізнесвумен тепер входять квартири та приміщення в Києві (вул. Протасів Яр, Борщагівська, Звіринецька), в Бориспільському районі (с. Гора), а також численні об’єкти в Одесі — на вулицях Дерибасівська, Єврейська, Тополина, Корольова, Генуезька, проспекті Небесної Сотні, проспекті Українських Героїв, у смт Таїрове. У власність також було переоформлено понад десять земельних ділянок в Київській та Одеській областях.

Такий поспіх з передачею майна, ймовірно, свідчить про те, що Дегрік-Шевцова була заздалегідь поінформована про підготовку санкцій з боку української влади.

Що відомо про справу Дегрік-Шевцової

У 2023–2024 роках проти Олени Дегрік-Шевцової було відкрито кримінальне провадження за фактом участі в масштабній схемі відмивання коштів — загальна сума оборудки, за даними Бюро економічної безпеки, сягала 5 мільярдів гривень. Схема реалізовувалася через iBox Bank, де Дегрік володіла часткою, а також через пов’язані компанії LeoGaming і ФК «Лео».

Досудове розслідування, за інформацією БЕБ, перебуває на завершальній стадії — після ознайомлення сторони захисту справу буде передано до суду.

Деталі досьє

iBox Bank — банк, що втратив ліцензію у 2023 році через системні порушення законодавства про фінмоніторинг та участь у схемі відмивання коштів.

LeoGaming та ФК «Лео» — компанії, пов’язані з P2P-переказами в Російську Федерацію, зокрема на картки Сбєрбанку, ВТБ, Тінькофф.

Білосніжка-2013 — компанія з цинічною назвою, зареєстрована в Україні. Була пов’язана з офшорними структурами Beaulieu Trade Inc (Панама) та Mossada Investments Ltd (Кіпр). Дегрік фігурувала як керівник. За даними розслідувачів, ці структури використовувалися для обслуговування тіньових платіжних потоків, пов’язаних з азартними іграми.

Британська ліцензія: як це стало можливим

Попри кримінальний бекграунд, компанія SMARTFLOW PAYMENTS LIMITED, якою керує Дегрік у Великобританії під брендом Sends, володіє чинною ліцензією від Financial Conduct Authority (FCA).

У реєстрі директоркою вказана Alona Shevtsova — без згадки про «Дегрік». Імовірно, саме використання лише прізвища чоловіка у британських документах дозволило уникнути автоматичного перехресного виявлення з українськими розслідуваннями. Таким чином, FCA, імовірно, не володіла повною інформацією про кримінальний і санкційний бекграунд пані Дегрік-Шевцової — через відсутність прямого зв’язку між її британською ідентичністю та українськими справами.

Проте це — тимчасова сліпота, яку, найімовірніше, буде виправлено найближчим часом.