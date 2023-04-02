Данілов: Заяви путіна щодо розміщення ядерної зброї у білорусі є простим шантажем

Заяви кремлівського диктатора володимира путіна щодо розміщення ядерної зброї на території білорусі є простим шантажем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі Суспільного.

"Ніякого розміщення ядерної зброї у білорусі не буде і бути не може до того часу, поки Китай не дасть дозволу. Чи надасть КНР дозвіл? Я більш ніж впевнений, що ні", - сказав посадовець.

Данілов зазначив, що розміщення ядерної зброї на території білорусі не потрібне ні Пекіну, ні москві.

"Заяви путіна щодо подібних планів є звичайним шантажем, який направлений на те, щоб американці погоджувались якомога скорше іти на якісь перемовини, домовлятися, щоб зупинити війну на умовах рф", - пояснив секретар РНБО.

За його словами, росіяни вже не хочуть подальшої ескалації війни, а хочуть закінчити її якнайшвидше.

"Не треба тут нічого вигадувати, тут немає ніякої конспірології. Це така тупа гра москви, яка завжди для того, щоб примусити американців, англосаксів іти на перемовини з росіянами саме по нашому кейсу", - додав Данілов.