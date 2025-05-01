Дегрік-Шевцова під санкціями, але з ліцензією: як скандальна бізнесвумен працює під наглядом британського регулятора

Поки в Україні проти Олени Дегрік-Шевцової відкрито кримінальне провадження, а РНБО запроваджує персональні санкції, її компанія SMARTFLOW PAYMENTS LIMITED (бренд Sends) офіційно працює у Великобританії за ліцензією Financial Conduct Authority (FCA).

У квітні 2025 року стало відомо, що Дегрік (також відома як Альона Шевцова), фігурантка справи про відмивання 5 мільярдів гривень через iBox Bank, є директоркою британської фінтех-компанії Sends. Цей факт підтверджено у відкритому реєстрі британського фінансового регулятора.

Що таке FCA і що означає ліцензія?

FCA (Financial Conduct Authority) — головний фінансовий регулятор Великобританії, що відповідає за нагляд за ринком фінансових послуг, банками, брокерами, платіжними системами, емітентами електронних грошей. У реєстрі FCA зазначено, що компанія SMARTFLOW PAYMENTS LIMITED має дозвіл на випуск електронних грошей (e-money), право на надання платіжних послуг і підпадає під дію правил щодо боротьби з відмиванням коштів (AML) і фінансуванням тероризму (CTF). Це надає компанії право відкривати гаманці, обробляти транзакції, проводити P2P-перекази, працювати з електронною комерцією.

Проблема ідентифікації: Шевцова чи Дегрік?

Однією з причин, чому британський регулятор міг не врахувати кримінальні справи та санкції проти Олени Дегрік, є формальна розбіжність у її прізвищах. В Україні вона фігурує як Олена Дегрік-Шевцова, натомість у британських реєстрах — лише як Alona Shevtsova, без згадки про «Дегрік». Ймовірно, вона отримала закордонний паспорт виключно на прізвище чоловіка, відмовившись від подвійного прізвища у міжнародних реєстрах. Це дозволило уникнути автоматичного зіставлення з її українською ідентичністю.

Контекст: минуле Дегрік і зв’язок із підозрілими платіжними схемами

У своїх публічних презентаціях Дегрік позиціонує Sends як «етичну платформу з акцентом на боротьбу з фродом та прозорість». Водночас вона переховується від слідства, перебуває під санкціями РНБО, а її колишні компанії фігурували у справах про тіньовий гральний бізнес, операції з російськими банками та криптообмін на карти платіжної системи «Мир». Серед іншого — LeoGaming, ФК «Лео», iBox Bank. За даними слідства, саме через ці структури реалізовувалася схема «мискодингу» — підміни призначення платежів, яка дозволила легалізувати сотні мільйонів гривень доходів від незаконного грального бізнесу.

Інформаційна довідка

iBox Bank — банк, що втратив ліцензію у 2023 році через системні порушення законодавства про фінмоніторинг та участь у схемі відмивання коштів.

LeoGaming та ФК «Лео» — компанії, пов’язані з P2P-переказами в Російську Федерацію, зокрема на картки Сбєрбанку, ВТБ, Тінькофф.

Білосніжка-2013 — компанія з цинічною назвою, зареєстрована в Україні. Була пов’язана з офшорними структурами Beaulieu Trade Inc (Панама) та Mossada Investments Ltd (Кіпр). Дегрік фігурувала як керівник. За даними розслідувачів, ці структури використовувалися для обслуговування тіньових платіжних потоків, пов’язаних з азартними іграми.

Ліцензія в Лондоні — справа часу?

В Україні Дегрік-Шевцова — фігурантка справи про відмивання коштів, яка перебуває на завершальному етапі досудового розслідування. У Великобританії — директорка фінтех-компанії з офіційною ліцензією. Це не просто конфлікт реєстрів. Це системна вада міжнародного комплаєнсу: платіжні платформи можуть змінювати публічні імена, маскувати минуле, і виходити на нові ринки без належного розкриття бенефіціарів та походження коштів.

Цілком імовірно, що FCA не мала повної інформації про кримінальний і санкційний бекграунд пані Дегрік-Шевцової — через відсутність прямого зв’язку між її британською ідентичністю та українськими справами. Але це — тимчасова сліпота, яку, найімовірніше, буде виправлено найближчим часом.

Британські інституції не звикли залишатися в темряві. І повна інформація про діяльність пані Дегрік-Шевцової скоро буде прямувати до Лондона.