Євробачення-2025: Букмекери переконані, що гурт Ziferblat опиниться у фіналі

На офіційному сайті «Євробачення» щодня публікуються оновлені прогнози букмекерів, і наразі Швеція впевнено утримує перше місце. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на eurovisionworld.com.
Швецію цьогоріч представляє гурт Kaj із піснею Bara bada bastu. Групі пророкують перемогу з ймовірністю в 36%.
Друге місце букмекери прогнозують Австрії з ймовірністю у 20%. Країну представлятиме співак JJ з піснею Wasted Love.
На третій сходинці наразі перебуває Франція з ймовірністю виграшу в 7%. Її представлятиме Louane з піснею Maman.
Четверте місце букмекери прогнозують співачці Yuval Raphael з піснею New Day Will Rise з ймовірністю виграшу в 6%. Вона представлятиме Ізраїль.
На п'ятій сходинці наразі перебувають Нідерланди з ймовірністю у 6%. Їх представлятиме Claude з піснею. C'est La Vie
Щодо України, то букмекери переконані, що гурт Ziferblat у фіналі опиниться, однак посяде там 13 сходинку.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023