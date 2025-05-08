Євробачення-2025: Букмекери переконані, що гурт Ziferblat опиниться у фіналі

На офіційному сайті «Євробачення» щодня публікуються оновлені прогнози букмекерів, і наразі Швеція впевнено утримує перше місце. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на eurovisionworld.com.

Швецію цьогоріч представляє гурт Kaj із піснею Bara bada bastu. Групі пророкують перемогу з ймовірністю в 36%.

Друге місце букмекери прогнозують Австрії з ймовірністю у 20%. Країну представлятиме співак JJ з піснею Wasted Love.

На третій сходинці наразі перебуває Франція з ймовірністю виграшу в 7%. Її представлятиме Louane з піснею Maman.

Четверте місце букмекери прогнозують співачці Yuval Raphael з піснею New Day Will Rise з ймовірністю виграшу в 6%. Вона представлятиме Ізраїль.

На п'ятій сходинці наразі перебувають Нідерланди з ймовірністю у 6%. Їх представлятиме Claude з піснею. C'est La Vie

Щодо України, то букмекери переконані, що гурт Ziferblat у фіналі опиниться, однак посяде там 13 сходинку.