Гучний і почутий у всій Європі: У МЗС України прокоментували виступ Ziferblat на Євробаченні

Міністерство закордонних справ України назвало виступ Ziferblat на Євробаченні у Швейцарії "гучним і почутим у всій Європі та далеко за її межами".
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіційну сторінку МЗС України у Фейсбуці.
"Україна посіла 9 місце на пісенному конкурсі Євробачення-2025! Ziferblat представили “Bird of Pray” на світовій сцені – виступ, що передав нашу спільну пам’ять, надію та наш біль", - зазначається у публікації.
МЗС щиро дякує всім, хто підтримував і голосував за Україну. "Ваші голоси допомогли зробити послання гурту гучним і почутим у всій Європі та далеко за її межами", - додається у дописі.
Нагадаємо, на "Євробаченні-2025" у Базелі переміг представник Австрії JJ із піснею Wasted Love, Україна посіла 9 місце.
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