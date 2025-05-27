Мінфін: Загальний державний борг України досяг $179,97 млрд

Станом на 30 квітня 2025 року загальний державний та гарантований державою борг України досяг $179,97 млрд, або 7 480,33 млрд грн. Протягом квітня 2025 року сума боргу збільшилася на $8,24 млрд, або 357,12 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів України.
Левова частка загального боргу припадає на зовнішні запозичення, які становлять $134,08 млрд (74,50% від загальної суми). Внутрішній борг склав $45,89 млрд.
Безпосередньо державний борг України станом на кінець квітня 2025 року становив $173,40 млрд (96,35% від загальної суми). З них:
Гарантований державою борг склав $6,57 млрд (3,65% від загальної суми). Ця категорія включає:
Як відомо, з грудня 2024 року по березень 2025-го українці накопичили понад 164 тис. нових боргів – за час, необхідний для відновлення роботи Єдиного реєстру боржників після хакерської атаки. Найбільше зросли борги, пов’язані зі спецконфіскацією, стягненням майна за виконавчими документами та оплатним вилученням знарядь правопорушень.
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