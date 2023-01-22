Агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинг України на рівні "СС"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні "СС", йдеться у повідомленні агентства на його сайті.

"Підтвердження довгострокового РДЕ України в іноземній валюті на рівні "CC" відображає думку Fitch про ймовірну подальшу реструктуризацію комерційного боргу в іноземній валюті, враховуючи масштаби економічної шкоди від війни з Росією і пов'язану з цим значну фінансову шкоду", - пояснює агентство своє рішення.

Fitch вважає, що ймовірною умовою великої фінансової допомоги, яка надається міжнародними офіційними кредиторами, є поділ тягаря із комерційними кредиторами.

Агентство зазначає, що досягнуте у серпні 2022 року 24-місячне відстрочення платежів за єврооблігаціями України забезпечило полегшення обслуговування зовнішнього боргу на суму $6 млрд, але залишає невирішеними середньострокові ризики його стійкості. За його оцінками, обслуговування суверенного зовнішнього боргу зросте до відносно високого рівня в $5,4 млрд у 2024 році (за винятком $3,5 млрд відстрочених процентних платежів за єврооблігаціями, які можуть бути капіталізовані) та $7,0 млрд у 2025 році, що закладає основи для можливої нової реструктуризації.

Fitch прогнозує зростання ВВП України на 2% у 2023 році, оскільки війна, що триває, перешкоджає поверненню значної кількості біженців або великомасштабним інвестиціям, а перебої в подачі електроенергії після російських обстрілів створюють додатковий стримуючий фактор. Агентство нагадує про зниження ВВП у 2022 році приблизно на 31% і чистий відтік населення в 8 млн осіб за даними ООН, вказуючи, водночас, на їх можливе завищення.

Згідно з прогнозом агентства, інфляція у 2023 році знизиться до 21% із 26,6% у 2022 році, оскільки втрата виробничих потужностей, нестача електроенергії та лише поступове усунення збоїв у ланцюжку поставок компенсують слабкий внутрішній попит.

Fitch очікує, що війна продовжиться в 2023 році в рамках її нинішніх широких параметрів, оскільки в найближчому майбутньому не буде поступок, що політично заслуговують на довіру, які могли б лягти в основу врегулювання шляхом переговорів. Агентство вважає, що метою президента Путіна залишається підрив суверенної цілісності української держави, тоді як успішні контрнаступи України в Херсоні та Харкові роблять ще менш імовірною поступку нею своєї території Росії.

На думку Fitch, незважаючи на те, що в останні місяці стратегічна перевага більшою мірою змістилася на користь України, жодна зі сторін, схоже, не має вирішальної військової переваги для досягнення цілей, що може призвести до затяжного конфлікту. "Протягом більш тривалого періоду перспектива врегулювання шляхом переговорів стає більш імовірною, оскільки витрати для обох сторін зростають, хоча це цілком може набути форми скоріше "замороженого конфлікту", ніж стійкого миру", - припускає Fitch.

Fitch прогнозує скорочення дефіциту до 15,2% ВВП у 2023 році із 20,1% ВВП у 2022 році через часткове введення в дію передбачених бюджетом скорочень соціальних витрат у реальному вираженні та дещо вищі гранти, але при цьому витрати на оборону залишаються значно вищими за цільовий показник уряду. "Ми очікуємо на високий дефіцит у середньостроковій перспективі через потреби в реконструкції, збільшення соціальних витрат, зокрема на ветеранів війни, і збільшення довоєнних витрат на оборону", - додає агентство.

Fitch також оцінює збільшення загального державного боргу до ВВП на 37 процентних пунктів (п. п.) у 2022 році – до 80,2% (за винятком державних гарантій у розмірі 7,5% ВВП) і прогнозує його зростання до 84,0% на кінець 2023 року. Воно додає, частка державного боргу в іноземній валюті зросла до 66%, що збільшило валютні ризики, хоча частка довгострокового пільгового боргу також збільшилася.

Агентство очікує, що мета залучити $38 млрд зовнішнього фінансування бюджету в 2023 році буде повністю досягнута, а коефіцієнт пролонгації державного внутрішнього боргу в місцевій валюті (роловер), який впав до 65% у 2022 році, частково відновиться цього року завдяки нещодавнім змінам до нормативів обов'язкових резервів, подальшого зростання прибутковості ОВДП та поточного рекордно високого рівня банківської ліквідності, що дозволить скоротити фінансування дефіциту держбюджету Нацбанком.

"Наразі мало що відомо про джерела фінансування після закінчення цього року через ризики, пов'язані з потенційною втомою донорів, посиленням стресу в банківському секторі, що послаблює попит на внутрішній борг, та обмеженнями на використання фіскального фінансування НБУ, якщо інфляція залишиться високою та відновиться тиск зовнішнього фінансування", – зазначає Fitch.

Воно додає, що розмір відтоку капіталу з приватного сектора залишається відносно стабільним, стримуваним заходами контролю за рухом капіталу, а міжнародні резерви на кінець 2022 року склали $28,5 млрд порівняно з $27,6 млрд на кінець лютого. Fitch прогнозує, що профіцит рахунку поточних операцій скоротиться до 2,6% ВВП цього року на тлі більш високих темпів зростання імпорту, а міжнародні резерви на кінець 2023 року становитимуть 3,8 місяця поточних зовнішніх надходжень порівняно з 4,0 на кінець 2022 року.

РДЕ в національній валюті підтверджено на рівні "CCC-": нижчий ризик дефолту, ніж за боргом в іноземній валюті, відображає більш серйозні перешкоди для включення боргу в національній валюті в будь-яку подальшу реструктуризацію боргу, враховуючи, що нерезиденти тримають загалом 5%, 55% належить НБУ, а ще 32% — вітчизняному банківському сектору (половина якого належить державі), для якого можуть бути пов'язані ризики фінансової стабільності.

"Ми також не очікуємо сильного міжнародного тиску з метою реструктуризації внутрішнього боргу, частково через додаткові побоювання, що це може підірвати зусилля щодо пожвавлення попиту на новий випуск державних боргових зобов'язань", - вважає Fitch.