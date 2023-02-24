Надзвичайна спеціальна сесія ГА ООН ухвалила резолюцію про мир в Україні

Надзвичайна спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН ухвалила резолюцію «Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні».
Про це передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.
«За» проголосували – 141 держава, «проти» – 7, утрималися – 32.
Крім росії, «проти» виступили білорусь, Північна Корея, Еритрея, Малі, Нікарагуа, Сирія.
Серед тих, хто утримався - Китай, Індія, Пакистан, Куба, Іран, Казахстан, Вірменія, Південна Африка.
Резолюція, що складається з одинадцяти пунктів, «наголошує на необхідності якнайшвидшого досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні відповідно до принципів Статуту ООН» і закликає держави-члени та міжнародні організації «подвоїти підтримку дипломатичних зусиль», спрямованих на це.
Документ підтверджує свою відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і повторює вимогу до російської федерації «негайно, повністю і беззастережно» вивести всі свої збройні сили з території України й припинити бойові дії.
Генасамблея закликає до повного обміну військовополоненими, звільнення всіх незаконно затриманих осіб та повернення всіх примусово переміщених і депортованих цивільних осіб, у тому числі дітей.
Крім того, резолюція містить заклик до негайного припинення атак на критично важливу інфраструктуру України та нападів на цивільні об'єкти, зокрема на житлові будинки, школи й лікарні.
Документ наголошує на необхідності забезпечити відповідальність за найтяжчі злочини за міжнародним правом, скоєні на території України, шляхом проведення належних, справедливих і незалежних розслідувань і судового переслідування на національному чи міжнародному рівні.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що резолюція Генеральної Асамблеї ООН щодо миру в Україні охоплює ключові положення, які передбачає формула миру Президента Володимира Зеленського.
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