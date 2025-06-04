Ctrl+Alt+Кріппа: як у Вікіпедії переписують біографію скандального бізнесмена

У спільноті української Вікіпедії розгорівся скандал навколо сторінки про підприємця Максима Кріппу. Стаття створена у січні 2025 року, зазнала десятків правок упродовж кількох тижнів, причому критична інформація про походження капіталу, участь у гральному бізнесі та інші суперечливі факти систематично видалялась.

Максим Кріппа — український бізнесмен, який заявляє про себе як про інвестора у сфері нерухомості, IT, кіберспорту та благодійності. Його публічна біографія викликає численні запитання. У ЗМІ згадувались підозри щодо підробленого диплома, зв’язків із гемблінговим бізнесом, а також ролі в схемах SEO-маніпуляцій. Кріппа фігурував у журналістських розслідуваннях як людина, що приховує джерела свого капіталу та бізнес-інтереси в Росії.

За словами активістів вікі-спільноти, до редагування сторінки можуть бути причетні користувачі, пов’язані з PR-командою бізнесмена. У фокусі звинувачень — адміністратор української Вікіпедії під ніком Goo3, який раніше вже фігурував у розслідуваннях щодо платного редагування. Його підозрюють у використанні адміністративних повноважень для вилучення незручної інформації, що може порушувати основоположні принципи енциклопедії — нейтральність, верифікованість та відсутність конфлікту інтересів.

Замість розділів про минуле Кріппи, пов’язане з дистрибуцією мобільних телефонів через дилерські мережі, арбітраж трафіку, SEO-маніпуляції та політичні зв’язки, у статті домінує позитивний наратив про «благодійний фонд», створений у 2022 році. На момент підготовки матеріалу понад половина статті присвячена саме цій діяльності.

Особливо показово, що в статті взагалі відсутні згадки про будь-які скандали, пов’язані з Кріппою: ані про фальшивий диплом, ані про участь у гральному бізнесі, ані про його політичні зв’язки у минулому. Таке однобоке подання інформації викликає запитання не лише до самого бізнесмена, а й до якості модерації Вікіпедії.

На сторінці обговорення статті неодноразово лунали звинувачення у замовному редагуванні. Учасники спільноти зазначають, що такі дії шкодять довірі до Вікіпедії як до джерела нейтральної інформації, особливо в контексті війни та масових дезінформаційних кампаній.

«Це вже не Вікіпедія, це розділ корпоративного сайту», — пише один із редакторів у внутрішній дискусії.

Особливе занепокоєння викликає ймовірне перенесення подібних практик в англомовний сегмент Вікіпедії. Як відомо, саме англомовна версія має глобальний вплив на медіа, інвесторів та аналітичні центри. «Цікаво, що робитиме Кріппа, коли за нього візьмуться англомовні модератори — там просто так не занесеш каву і не попросиш видалити бекграунд», — коментує ситуацію один із вікі-дописувачів.

Враховуючи масштаби втручання та публічність фігури, спільнота очікує реакції з боку Фонду Вікімедіа та потенційного внутрішнього розслідування щодо дій окремих адміністраторів.

Матеріал готується до публікації українською та англійською мовами. Ми продовжуємо стежити за ситуацією.