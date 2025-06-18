НБУ: В реальному вимірі зростання доходів українців уповільнилося

Номінальні доходи населення зростають передусім завдяки підвищенню зарплат в приватному секторі та зниженню безробіття. Проте в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) зростання уповільнилося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність" НБУ.
Як зазначили в НБУ, в I кварталі 2025 року середньомісячна зарплата зросла на 24% в річному вимірі. Тривало зниження безробіття, яке, за оцінками НБУ, наблизилося до 11% - найнижчого показника від початку повномасштабної війни.
"Однак зарплати в бюджетних установах зростають значно повільніше, ніж у приватному секторі, пригнічуючи загальний рівень зростання зарплат. Приріст реальних зарплат значно стримувався прискоренням інфляції до двознакових темпів", - йдеться у звіті.
За даними НБУ, основні фактори зростання доходів населення зберігають свою дію. Економіка продовжує зростати, як і активність підприємств. Конкуренція за працівників залишається жорсткою, що спонукає бізнес підвищувати зарплати.
"Щоправда, підтримувати високі темпи зростання зарплат підприємствам стає дедалі складніше", - пишуть аналітики центробанку. Крім того, безробіття наближається до довоєнного” рівня, а поповнення робочої сили шляхом повернення мігрантів поки не відбувається. Тож вплив зростання зайнятості на доходи поволі вичерпується.
"Компенсатором стане очікуване сповільнення інфляції, що підтримає показники зростання доходів у реальному вимірі", - додали НБУ.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023