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Сікорський: російський тероризм вже в нашому домі

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Атака росії на прикордонний пункт «Ягодин» на кордоні з Польщею не ослабить рішучості партнерів України, а навпаки підсилить їхні аргументи щодо безвідповідальності Кремля і рішучість стримувати його.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на спільному з українським колегою Андрієм Сибігою брифінгу в Києві, передає кореспондент Укрінформу.

«російський тероризм не просто стукає у двері — він уже в домі. Нагадаю: російська гібридна війна має кінетичний характер. Це не просто якісь дрібні неприємності в Інтернеті, не просто дезінформація чи шпигунство. Ми вже стикалися з випадками підпалів у Польщі, спробами спричинити катастрофи літаків у Литві та спробою пустити з рейок потяг у Польщі», – прокоментував він атаку на ПП «Ягодин».

Сікорський нагадав про напад на аеропорт в Лейпцигу, відправку агентів до Британії та Німеччини, а також падіння російських ракет і дронів на території Польщі. На думку глави МЗС Польщі, сьогоднішній напад є черговою ескалацією.

«Якщо путін вважає, що це послабить нашу рішучість, він помиляється. Навпаки, це лише підкріплює наші політичні аргументи – як усередині країни, так і в решті Європи, – про те, що росія поводиться безвідповідально й агресивно, а ми маємо бути готові стримувати путіна», – підсумував міністр.

Польща, Сікорський
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