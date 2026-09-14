Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Кушнер: В України є всі шанси стати дійсно успішною країною

121

В України є всі шанси та необхідний потенціал, щоб стати дійсно успішною країною після завершення війни з росією.

Про це заявив спецпредставник президента США Джаред Кушнер на щорічній зустрічі YES, яку проводить Фонд Віктора Пінчука, повідомляє РБК-Україна.

На переконання представника Дональда Трампа, Україна зможе створити систему, яка дозволить врешті подолати корупцію та зробити країну привабливою для припливу капіталу.

Він також вважає, що потенціал і винахідливість, які українці спрямували на захист від росії, згодом можна буде перенаправити на розвиток економіки.

Кушнер вірить у те, що Україна здатна повною мірою реалізувати свій потенціал і стати "дійсно захопливою" країною.

Ба більше, американський спецпосланець президента розповів, що разом із командою президента України Володимира Зеленського вже працює над планом процвітання.

За словами Кушнера, до цього процесу залучені представники Світового банку та BlackRock.

"Було дуже, дуже цікаво займатися цим, а саме розуміти весь потенціал України. Ми вивчали, якими були промислові плани для неї, що працювало, а що ні. І, відверто кажучи, я думаю, що стосовно України, оскільки ми вивчали, яким є її потенціал, якщо настане мир, незалежно від того, яким буде кордон, я сподіваюся, що ми прийдемо до чогось, що буде водночас справедливим і дуже прийнятним для українського народу", - додав Кушнер.

США, Україна, Кушнер
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 14 сентября 2026
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023