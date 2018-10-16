ОВГЗ вместо депозита? Не все так просто

Украинский Минфин на протяжении уже примерно месяца радостно сообщает о готовности продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) через мобильные приложения одного из госбанков. В социальных сетях появилась даже инфографика о том, какие полезные ОВГЗ для населения и насколько они хороши в сравнении с банковскими депозитами. Однако на практике все не так просто. Более того, ситуация с ОВГЗ для населения настолько неоднозначна, что если бы в Украине уже работал финансовый омбудсмен, то он наверняка бы открыл расследование по этому проекту и обязал бы Минфин корректнее подавать информацию населению об ОВГЗ как об инструменте сохранения средств.

Расходы, о которых не говорят

Гражданин, к которому обратился банк или торговец ценными бумагами с предложением купить ОВГЗ, должен понимать, что в 99% случаев ему придется открывать счет у хранителя ценных бумаг. Как правило, сами же банки имеют лицензию хранителя и тут же могут предложить вам эту услугу.

Чтобы понять, во сколько вам обойдется удовольствие по открытию и обслуживанию счета в ценных бумагах, нужно обязательно затребовать тарифы банка на такую услугу. Я не ставил себе цели провести обзор тарифов всех банков, а просто взял из публичных источников тарифы для открытия и обслуживания счета в ценных бумагах одного из очень крупных банков с иностранным капиталом. Тарифы для населения размещены у этого банка на четырех страницах мелким шрифтом.

Начинаются тарифы с открытия счета: за открытие счета банк хочет 1000 грн, а за срочное открытие счета — 1500 грн.

Зачисление или списание ценных бумаг на счет стоит 0,01% от суммы (минимум 300 грн, максимум 600 грн), при том обратите внимание, что тариф взимается и за зачисление, и за списание.

Кроме тарифа на движение ценных бумаг на счете Банк еще хочет, чтобы клиент ежемесячно уплачивал 100 грн в месяц комиссии за ведение счета в ценных бумагах.

А еще есть выписки стоимостью по 100 грн о состоянии счета, выписки с указанием рыночной стоимости ОВГЗ и проведенных операций по счету за 200 грн, есть тариф на обслуживание счета в ценных бумагах после окончания операционного дня и т.д.

Итого в общей сложности при простой операции с ОВГЗ на небольшую сумму ваши расходы на содержание счета в ценных бумагах составят: 1000 грн открытие + 600 грн зачисление и списание + 1200 грн за год составляет ежемесячная абонплата за ведение счета. Таким образом, выходит минимум 2800 грн, минимум потому, что это стоимость без учета выписок и прочих иногда нужных примочек.

Однако, 2800 грн — это только начало. Если у вас в банке, через который вы хотите покупать ОВГЗ, нет счета, то его нужно открыть. Да, да — обычный счет в гривнах, и на него нужно зачислить средства, обычно комиссия за это составляет 0,5-1%.

После зачисления средств их нужно направить на покупку ценных бумаг, но тут комиссия есть не у всех банков. Если же вы работаете через торговца ценными бумагами, то комиссия за перевод средств, скорее всего, будет и здесь. Само собой, что после продажи или погашения ОВГЗ средства снова должны будут пройти через ваш счет в банке, и там тоже, скорее всего, будет комиссия в 0,5-1% при желании их снять наличными.

Итак, если вы решили купить ОВГЗ на 100 000 грн., то транзакционные издержки только для того, чтобы оформить все нужные атрибуты владельца ценных бумаг, составят примерно 3800 грн. или 3,8% от суммы.

Да, конечно, можно поискать банк, у которого размер комиссий меньше, и возможно вы такой найдете, но возможно и нет, поскольку не так много банков готовы будут оказывать услугу продажи ОВГЗ для физических лиц.

В госбанке сейчас можно разместить средства под 17% годовых (в рекламе ОВГЗ указано, что под 15,09%, но это средняя ставка по 20-ти банкам), а по самим ОВГЗ обещают платить аж 18,5%. Таким образом, покупателю ОВГЗ на 100 000 грн, учитывая выявленные транзакционные издержки на осуществление сделки, все же лучше обратиться в тот же госбанк и открыть обычный депозит, чем покупать ОВГЗ.

Если же сумма транзакции будет больше, скажем, 1-2 миллионов гривен, то о ее целесообразности стоит подумать, так как ОВГЗ будут выгоднее депозита, хотя и сопряжены с большими рисками.

Также следует учесть, что если транзакции будут предусматривать перечисление в банк валюты, то комиссии банка вырастут с 0,5-1% до 1-1,5%.

Очень может быть, что в будущем на рынке появятся предложения от банков с отсутствием комиссий и демократичной ценой за обслуживание счета в ценных бумагах (скажем, 1000 грн в год), но пока что из тех тарифов, которые есть на рынке, по-моему, даже тем, кто захочет приобрести ОВГЗ на 500 000 грн, стоит подсчитать свои расходы, которые могут легко «сожрать» как налоговые льготы, так и очень небольшую разницу в ставках.

Риски, о которых молчат

Начнем с того, что украинский Минфин с точки зрения кредитных рисков — не подарок. Это известно всем, т.к. суверенные рейтинги Украины по международной шкале находятся на довольно низком уровне. На рынке есть байка о том, что большинство ОВГЗ сейчас принадлежит НБУ, поэтому по внутренним бумагам дефолта Минфина не будет.

В принципе, так оно и есть, если не будет стресса от прекращения сотрудничества с МВФ. Сейчас у банков на руках находится ОВГЗ примерно на 375 млрд грн, при этом крупнейшими их держателями остаются госбанки. Только серьезные колебания ликвидности могут заставить банки активно сбрасывать ОВГЗ, ну, или невозможность Минфина рассчитаться по ним.

Дефолт по ОВГЗ Украина прошла в 1998-1999 гг., я как раз тогда только начинал трудовую деятельность и отлично помню, как в один день ОВГЗ превратились в КОВГЗ (конверсионные ОВГЗ), сроки погашения которых растянули на пять лет.

Уверен, что в 2019 году дело до такого дефолта не дойдет, однако его вероятность всегда остается, и она может расти, если в экономике что-то пойдет не так.

Фактически это означает, что для населения так называемый нулевой кредитный риск (из учебника) по правительственным ОВГЗ может и не быть нулевым. Проще говоря, при трудностях в системе госфинансов всегда есть риск вместо денег получить новые ОВГЗ, но с более длинным сроком погашения и меньшей ставкой.

Второй парадокс кредитного риска ОВГЗ — в 1998/1999 году почти все держатели ОВГЗ получили частично вместо денег КОВГЗ, а вот все госбанки (Укрэксимбанк и Ощадбанк) исполнили свои обязательства перед вкладчиками в полном объеме. Скорее всего, если кризис на рынке ОВГЗ состоится, то сейчас картина будет такой же: вкладчики госбанков этого кризиса и не заметят, а вот владельцы ОВГЗ вполне могут получить вместо денег новые ОВГЗ.

И если с кредитным риском все понятно, и вероятность его наступления сейчас не так уж и высока, то сущность процентного риска не понимают даже многие профессиональные участники рынка, не говоря уже о населении.

Давайте представим, что вы радостно купили облигацию номиналом 100 грн, сроком погашения через 12 месяцев с доходностью 18,5%. За эту облигацию Вам пришлось бы заплатить примерно 85 грн. Прошло полгода. В экономике начал развиваться негативный сценарий, усилилось негативное давление с внешних рынков, и текущая доходность на рынке ОВГЗ выросла с 18,5% годовых до 45%. Такая доходность по вашей облигации на вторичке может означать, что ее цена уже опустилась до 81 грн. Т.е. из-за роста процентных ставок стоимость вашего актива уменьшается, и если вы не решили додерживать ее до погашения, то продадите себе с убытком, и государство тут как бы не причем.

Процентный риск для ОВГЗ сейчас в Украине довольно реален. За рубежом ставки ФРС и Банка Англии растут. ЕЦБ сворачивает свою программу количественного смягчения. Вопрос сотрудничества с МВФ у Украины не решен. А доходность на вторичном рынке ОВГЗ, которая была в 1998 году, как раз и колебалась сначала в районе 25-35%, а потом — 35-85%. Когда же рынок узнал о планах правительства сделать выплаты по ОВГЗ новыми облигациями, нерезиденты с украинского рынка убегали с доходностью 180% годовых.

Вот этими же руками, которыми сейчас пишу эту статью, я в 1999 году оформлял договора на покупку ОВГЗ у Credit Suisse First Boston (Ukraine) под 180% годовых.

В любом случае, вы должны понимать, что облигация — это не банковский депозит. И ее стоимость на рынке после того как вы ее купили будет зависеть от рыночных процентных ставок, которыми Минфин управлять не может, а при определенных обстоятельствах они могут даже находиться вне зоны влияния НБУ. И эти риски нужно учитывать.

Я не очень одобряю идею стимулирования массового спроса со стороны населения на ОВГЗ. Я напомню, что для населения у нас был такой замечательный инструмент, как казначейские обязательства, которые выпускались в наличной форме на предъявителя, и которые можно было также купить в Ощадбанке. При этом, население, инвестирующее в казначейские обязательства, выделялось в отдельный класс покупателей долгов правительства и ему обеспечивались практически нулевые транзакционные издержки.

В случае с ОВГЗ ситуация усложняется. Очень вероятно, что ее смогут «разрулить» сотрудники Приватбанка. Однако пока, исходя что из тех предложений, которые я вижу на рынке, если вы не готовы потратить на покупку ОВГЗ более 0,5-1 млн грн (в зависимости от инвестиционного горизонта), я бы вообще не рекомендовал связываться с такой покупкой. Депозит любого из госбанков будет куда надежнее долговой ценной бумаги, порожденной системой госфинансов, которая сейчас не совсем в тонусе.

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