Советы донорам Украины

Так уж получилось, что за последний месяц я столкнулся с несколькими институциями, которые прямо или косвенно зависимы от грантовых денег. Пришлось перелопатить тонны публичных документов, отчетности, провести три десятка встреч с инсайдерами этих структур и даже их «подрядчиков». Не думал, что в этой отрасли все так запущенно.

Я целиком и полностью разделяю западные ценности и в сегменте свободы слова, и особенно в экономическом сегменте. Западной цивилизации нам есть что предложить. Развитой финансовый рынок, банковский сегмент со слабыми рисками, рынок акций и корпоративных облигаций, относительно надежная система НПФ, хеджирование валютных, процентных и даже кредитных рисков и т.д. И наши западные партнеры тратят миллиарды долларов на то, чтобы это все здесь, в нашей стране развивалось. Также они прилагают титанические усилия для консультационной помощи, и она действительно важна. Ну вот, к примеру, кто кроме МВФ может быстро, качественно и бесплатно провести экспертизу моделей отчисления в резервы от прибыли НБУ? А кто в нашем регионе может (кроме ЕБРР) помочь украинскому банку с аналитикой по торговому финансированию? Отдельный момент, когда частные лица дают сотни миллионов долларов на трансформацию нашего общества, на то, чтобы мы вырвались из цепких лап советского прошлого и получили нормальную рыночную экономику. Когда такую помощь осуществляет Мировой банк или МВФ, или ЕБРР, или любая другая международная финансово-кредитная организация, то я понимаю зачем они это делают — их для этого и создавали, это их основная функция. Но когда донором выступает живой человек, а не институция — это совсем другое дело. Это означает, что человек отдает часть своего состояния на благую цель, и реципиенты этих средств должны нести повышенный уровень моральной ответственности при их расходовании, и перед донором, и перед своей страной. Однако если детально посмотреть, на что же расходуются выделенные средства под призмой финансовых отчетов, движения средств по счетам, судебного и регистрационного реестра, то начинаешь понимать, что средства идут куда-то не туда. А те, кого последний год кто-то с издевкой, а кто-то с гордостью называл «соросятами», процентов на 80% вообще не заслуживают ассоциироваться с Джоржем Соросом. Грантовая отрасль требует большой и системной ревизии не только вовлеченного контингента, но и частичного пересмотра подходов. Я не буду здесь останавливаться на конкретных проектах, хотя материалов накопилось более чем достаточно. Обобщив проблемы, дам лишь несколько советов нашим донорам.

1. Не нужно для борьбы со старыми олигархами выращивать новых. Украина — небогатая страна, и если часто, долго и много давать деньги одним и тем же лицам, они сами начинают превращаться в олигархов. У респектабельных бизнесменов появляются во владении убыточные медиа-группы, они пытаются заниматься бизнесом и влиять на политические процессы в стране, причем всегда в свою пользу и часто во вред стране. Старайтесь плодить больше проектов, и вовлекать в них больше людей.

2. Внимательнее подходите к отбору контингента исполнителей. Люди без образования или с тремя курсами университета очень редко будут давать хороший результат. Отпугивать Вас должны и специалисты по всем вопросам, как правило, они не разбираются ни в чем.

3. Если выгоду от проекта получает госорган, следите внимательно за контингентом исполнителей или за тем, куда от них уходят денежные средства. Поскольку в большинстве случаев связи между исполнителями и госорганом, в интересах которого делается проект, все же есть Ваше имя может и пострадать, если подписантом проектов в госоргане был родственник исполнителя. А такая схема «дружных семей» встречается часто.

4. Делайте ревизии результатов проектов на долгосрочной основе (1 и 3 года). Очень часто отработав грант и сдав отчет, даже очень умные исполнители сдают свою работу в макулатуру, сразу после подписи из госоргана и от донора. Тех исполнителей, которые не дают регулярных результатов, лучше исключить из проектов.

5. Не ввязывайтесь в финансирование политических партий. Отчеты политпартий в Украине отрыты и любой финаналитик, даже без доступа к уникальным базам данных, за 2-3 дня вам распишет весь расклад финансирования. Т.е. спрятаться вряд ли получиться. Когда же политическая сила, созданная на Ваши деньги, уйдет в оппозицию, Вам может стать неудобно осуществлять проекты с другими органами власти.

6. Не связывайтесь с лицами, которые представляя проект, делают акцент на антисоветскую тематику. Холодная война давно закончилась, СССР уже нет, идеи коммунизма в Украине не популярны, а левое направление давно себя изжило. В проектах нужны технократы, а не политики-проходимцы, ищущие возможность для финансирования своих (как правило провальных) политических проектов.

7. Держитесь подальше от профессиональных грантоедов. Для тех, кто сделал получение грантов бизнесом, как правило, результат совсем не важен. Им важно получить деньги, что-то быстро сделать и сдать отчет, получив заветную подпись.

8. Обращайте больше внимание на профильные (отраслевые) ассоциации и их возможности. Как правило, такие ассоциации работают на результат для своих членов и только потом думают о дополнительном заработке для чиновников ассоциации.

9. Привлекайте для анализа результатов проектов независимых аудиторов или экспертов. Очень часто в макулатуре грантоедов встречаются «результаты», которые уже были достигнуты отраслью еще лет 5 назад, но эти результаты оказались никому не нужны, а с помощью Вашего проекта их достигли снова ))).

10. И наконец, не стесняйтесь сами общаться с украинским рынком. Тупость, неповоротливость, жадность, а часто и вранье исполнителей при их большом числе создаст Вам не очень хороший имидж в стране, имидж которого вы не заслуживаете. Я, например, из личного общения точно знаю, что в украинском представительстве МВФ и в лондонском офисе ЕБРР точно есть люди, которые любят Украину и делают для нее больше, чем некоторые теперь уже экс-члены Правления НБУ.

Что ж друзья, мы ждем новых ревизий в грантовой отрасли, которые должны повысить эффективность усилий наших международных партнеров и принеси такие долгожданные плоды Украине.

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