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Почему молчит Зеленский

Владислав Старинец
Владислав Старинец
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Почему молчит Зеленский

Делать публичные выводы из опубликованных на данный момент рейтингов кандидатов в Президенты Украины — значит подыгрывать тем, кто эти опросы заказывал, с обязательными некоторыми итоговыми цифрами. Понять социологов можно($), но актуальнее будет не механическое сравнение исследований различных агентств, которые часто формулируют взаимоисключающие выводы про положительные или негативные тенденции различных кандидатов, а попытка сформулировать тренды, исходя из выводов невысказанных.

Дело в том, что на данный момент (19 февраля) даже заказчики открытых исследований (закрытые мы не цитируем, да нам и не поверят), признают, что условно относительного большинства нет ни у одного из потенциальных претендентов на пост Президента.

Во-первых, все без исключения признают, что более 40% не определились, или, хотя бы, не сказали своё мнение интервьюерам. И нет никакой гарантии, что, придя на избирательный участок, они не сделают неожиданный для политиков выбор.

Во-вторых, даже открытые данные подтверждают, что однозначной гарантии победы нет ни у одного кандидата. У большинства антирейтинги превалируют над показателями доверия. А наиболее оптимистический показатели в 26,9% у Зеленского («КМИС», февраль-19) и 22% у Тимошенко («Деминициативы», декабрь-18) не являются однозначными гарантиями успеха.

Зеленский, примерив на себя маску «не Петя, не Юля», может её в одночасье и потерять, если совершит нечто, идущее вразрез с ожиданиями электората. К тому же по нему будет бить «тяжёлая артиллерия» штаба ПАПа, всерьёз опасающегося поражения от шоумена.

Большинство кандидатов из первой десятки толкается в пределе 5%—10%, а это значит, что один удачный технологических ход может разом переманить к себе большинство неопределившихся, которых практически столько же, сколько суммарно, сколько у пары лидеров. Равно как и административный ресурс, вовремя «включённый», может кардинально изменить ситуацию в пользу кандидата от власти.

На данном этапе, скорее, следует рассматривать ряд возможностей, реализация каждой из которых зависит в большей мере от субъективных факторов.

Утверждение или неутверждение в числе лидеров Зеленского, который, по сути, избирательную кампанию не начинал. А она (кампания) может быть, как удачной, так и неудачной. Пока его рейтинг держится на том, что он молчит (как политик), а поэтому каждый домысливает за него то, что ему (избирателю) нравится. Проблема в том, что «молчащий» Зеленский будет терять баллы по отношению к «говорящей» Тимошенко и «действующему» Порошенко. Поэтому он должен заговорить. Ну а там — дело случая. Получится/не получится кампания. Гриценко же на фоне «честного», но «молчащего» идёт к поражению уже в n...-й раз.

Успех или не успех Тимошенко зависит от позиции и действий Зеленского (то есть Коломойского), а также того, как правильно её штаб просчитает ситуацию — попытаться изменить позиционирование, чтобы рейтинг пошёл вверх. Но, в таком случае, рисковать возможностью отторжения части электората. Или держаться прежней линии поведения. Тогда 22% — это потолок.

Аналогично может попытаться сыграть и Порошенко в вопросе админресурса. Включать? Будут голоса, но будет и отторжение, а, возможно, сопротивление части электората. Тысячу возьмут, но проголосуют как захотят. Не включать? Позиционирование и контроль над СМИ на данном этапе принесло рейтинг в пределах 10%. «Йти своїм шляхом»? Значит зависеть от предыдущих двух игроков.

К слову — каждый из них очень уязвим от проведения удачной или неудачной избирательной кампании тех политиков, которые работают с ними на одном электоральном поле.

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Это как в игре «камень-ножницы-бумага», где решающего преимущества нет ни у одного элемента, с той лишь разницей, что за камнем ещё ряд камушков (Гриценко), которые играют в свою игру. А за бумагой — бумажек (Ляшко), за ножницами — ножничек (Мураев).

И ключевые игроки (Вашингтон, Брюссель, Москва) ещё не определились, какую комбинацию пальцев они хотят выбросить из-за спины.

Выборы-2019, Владимир Зеленский
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Вторник, 19 февраля 2019
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Мнения

Владислав Старинец
Владислав Старинец
независимый экономист

Почему молчит Зеленский

Зеленский, примерив на себя маску «не Петя, не Юля», может её в одночасье и потерять, если совершит нечто, идущее вразрез с ожиданиями электората. К тому же по нему будет бить «тяжёлая артиллерия» штаба ПАПа, всерьёз опасающегося поражения от шоумена.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О нацгосударстве и промполитке

Не надо спасать неспасаемое - национальное государство и его промышленную политику. Люди устали от национальных государств и их политики, которая практически всегда приводит к войне (правда, редкой в последнее время). Люди уже не хотят лишений, поэтому постоянно эмансипируются от государства, политиков, соотечественников и пр. Национальное государство умерло. И не надо гальванизировать его труп.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Об инфляционных рекордах

Правительство и Нацбанк отчитались, что в 2018 году инфляция была самой низкой за последние 5 лет – 9,8% декабрь 2018 к декабрю 2017. При этом забыли напомнить, что в 2015 году инфляция была самой высокой (43,3%) за последние 20 лет, т.е. с 1996 года (39,7%). При этой власти цены в 2015 году выросли на рекордную величину с момента введения гривны в 1996 году.
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