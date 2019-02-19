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О нацгосударстве и промполитке

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
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О нацгосударстве и промполитке

Не надо спасать неспасаемое — национальное государство и его промышленную политику. Люди устали от национальных государств и их политики, которая практически всегда приводит к войне (правда, редкой в последнее время). Люди уже не хотят лишений, поэтому постоянно эмансипируются от государства, политиков, соотечественников и пр. Национальное государство умерло. И не надо гальванизировать его труп.

Постановка вопроса «развитие экономики страны» — рудимент, который, в конечном итоге, привел к двум последним мировым войнам, о чем отлично написано у Поппера в работе «Открытое общество и его враги» и у Линдси в книге «Глоаблизация — повторение пройденного».

Нынче, в сравнении с временами, когда некоторые государства добивались успеха с применением промполитики, сложность капитализма, как и скорость его изменений, возросла на порядки. Сейчас даже приблизительно нельзя определить сферы, которые нужно развивать в рамках государственной промышленной политики. Вот в чем проблема...

Но и это еще не все! Ряд экспертов ратует за активную роль государства в экономике. Но они не принимают во внимание случайность зарождения инновационного процесса. Нельзя предвидеть прорыв, крайне сложно угадать отрасль, в которой он состоится. И, коль новая промышленная экономика будет состоять преимущественно из таких прорывов, вряд ли государство сможет их предвидеть. Тут возникает вопрос — правы ли те, кто выступает за активное госвмешательство, если оно не сможет (скорее всего) определить точки инновационных прорывов?

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Надо ли спасать неспасаемое — промполитику (особенно в странах, где элиты и населения к ней в целом враждебны)? Важны не госорганы и планы, а индивидуумы, которые на основании видений в рамках исключительно стохастических процессов создают новые продукты. Учитывая крайнюю сложность этого процесса, маловероятно что такую деятельность можно вести сверху, от государства.

Вячеслав Бутко
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Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О нацгосударстве и промполитке

Не надо спасать неспасаемое - национальное государство и его промышленную политику. Люди устали от национальных государств и их политики, которая практически всегда приводит к войне (правда, редкой в последнее время). Люди уже не хотят лишений, поэтому постоянно эмансипируются от государства, политиков, соотечественников и пр. Национальное государство умерло. И не надо гальванизировать его труп.
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