Войти
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

RSS

TECHIIA та родинні зв’язки з рф – що пов’язує "благодійників ЗСУ" та російських букмекерів

158
TECHIIA та родинні зв’язки з рф – що пов’язує "благодійників ЗСУ" та російських букмекерів

Головою юридичного департаменту холдингу TECHIIA є Роман Родін, а ось директором ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (ТБК), офіційного представника російського букмекера 1XBET є Олександр Родін. Як стверджують журналісти, – рідні брати - розбирається у ситуації Telegraf.

Великий резонанс, спочатку позитивний, викликала заява засновників Фонду TECHIIA (ТЕЧІЯ) Олега Крота та Юрія Лазебнікова про те, що з 24 лютого вони допомогли ЗСУ на 60 мільйонів доларів.

Проте розслідування Forbes Україна швидко показало, що заявлена сума виглядає сумнівною, але, що ще дивніше, український IT-холдинг TECHIIA може бути прямо пов’язаний з російським букмекерським бізнесом в особі компанії 1XBET.

Керівники останньої розшукуються в росії за ухилення від податків і для них, за версією ЗМІ, вихід на український ринок азартних ігор був би дуже доречним.

TECHIIA та 1XBET – що спільного

Провідником у цій схемі, як стверджує канал "Прямий", спочатку мав виступити куратор Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Борис Баум.

Але врешті-решт діяти нібито почали через IT-холдинг TECHIIA. Один із його засновників Юрій Лазебніков до 21 березня 2020 року бувдиректором ТОВ "Ме-Естейт". До нього компанією керував Сергій Ципін, який є власником ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (ТБК), офіційного представника російського букмекера 1XBET.

Саме ТБК у березні отримала ліцензію на проведення азартних ігор в Україні, тоді ж Фонд TECHIIA почав надавати допомогу ЗСУ. Про свою величезну допомогу країні у Фонді заявили наприкінці серпня, у момент, коли КРАІЛ саме обговорював питання позбавлення ТБК цієї ліцензії, що було зроблено 6 вересня. Такі збіги.

Більш того, на сайті компанії WePlay, однієї з близько 20 компаній, що створені засновниками TECHIIA і що входить в однойменний холдинг, стверджується, що компанія 1XBET була партнером WePlay турнірів з кіберспорту, які проводяться весь 2021 рік. Засновники холдингу визнали факт співпраці, але заявили, що період був вкрай коротким.

Сім’я та бізнес – як родичі пов’язали ТЕЧІЯ та 1XBET

Але як виявилося, найтіснішими узами завжди залишалися сімейні, і у випадку з TECHIIA та ТОВ "Твоя беттінгова компанія" такі зв’язки є.

Як повідомляє все той же "Прямий", головою юридичного департаменту холдингу TECHIIA є Роман Родін, а ось директором ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (ТБК), офіційного представника російського букмекера 1XBET є Олександр Родін. Як стверджують журналісти, – рідні брати.

На користь цього свідчать дані реєстрів, за якими Олександр Родін та Роман Родін удвох були зареєстровані за однією адресою у Києві на вулиці Леоніда Первомайського, 3, кв. 7.

А на сторінці цивільної дружини Олександра Родіна – Діани Шаповалової, є фото 2019 року з Романом Родіним та дружиною останнього Валерією, рідною сестрою самої Діани. Втім, зараз доступ до даних сторінки закрито після публікації ЗМІ, але є скріншот цього повідомлення.

Роман Родін з дружиною Валерією та Діаною Шаповаловою (ліворуч), цивільною дружиною директора ТОВ ”ТБК” Олександра Батьківщина

При цьому сама Діана Шаповалова працює в одній із фірм TECHIIA – WePlay Holding.

У самій TECHIIA заперечують саму можливість зв’язку компанії з ТОВ "Твоя беттінгова компанія" за допомогою рідних братів, що працюють у них, тим більше, що на фото немає самого директора ТБК Олександра Родіна, отже, заява про роман Діани з ним – фантазії ЗМІ.

Источник: Telegraf
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 22 ноября 2022
Четверг, 17 ноября 2022
Вторник, 15 ноября 2022
Вторник, 8 ноября 2022
Понедельник, 7 ноября 2022
Четверг, 3 ноября 2022
Среда, 2 ноября 2022
Вторник, 1 ноября 2022
Четверг, 27 октября 2022
Четверг, 20 октября 2022
Четверг, 13 октября 2022
Среда, 12 октября 2022
Понедельник, 10 октября 2022
Четверг, 29 сентября 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016