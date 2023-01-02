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Made in Ukraine та потрійний цінник. Як змінилася споживча поведінка українців

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Made in Ukraine та потрійний цінник. Як змінилася споживча поведінка українців

Найбільшими побоюваннями українців сьогодні є зростання цін на продукти харчування, втрата роботи та нестача електроенергії. Але ще в жовтні на третьому місці знаходилося не електропостачання, а рівень інфляції.

Станом на листопад 2022 року низький фінансовий статус мають 32% українців. У грудні 2021 року цей показник був на рівні 14%. Також зростає кількість людей, які втратили роботу і зараз не працюють — 35% опитаних, 29% — втратили частину заробітної плати. Без втрати зарплати працює близько 36% українців.

Такі результати дослідження озвучив директор з розвитку нових продуктів компанії Kantar Кирило Єжов під час конференції «Молочний бізнес 2022».

Відповідно до результатів проведеного опитування, погіршення умов життя сьогодні відчувають 65% громадян, а 53% вимушені економити чи обмежити споживання їжі.

Поведінка споживачів стає більш прагматичною, покупки — чітко запланованими

Про тенденції скорочення споживання та частоти покупок говорить і менеджер з управління молочними, хлібобулочними та замороженими товарами Metro Cash&Carry Ukraine Дарина Рєзнікова. Одна з причин таких змін — відсутність необхідності в сімейних закупівлях.

«Покупки споживач робить за списком і економить кошти, тож сьогодні дуже складно докласти в кошик якусь одиницю товару і розширювати його. Драйвер вибору покупки — ціна. Люди шукають, на чому зекономити, шукають зручне місце розташування магазину та наявність акцій і знижок. З листопада до цього переліку можна додати наявність генераторів і працюючий магазин», — розповідає Дарина Рєзнікова.

Вона відмічає, що споживання змінюється в бік зменшення лояльності до брендів, і саме тому розвиваються власні торгові марки, але також спостерігається підтримка локального бренду.

Категорії, які купують про запас розширюються

Споживачі хочуть підтримати українського виробника

За даними Metro Cash&Carry Ukraine, зараз 44% споживачів хочуть підтримати українського виробника, і категорія «купувати українське» посіла друге місце в рейтингу.

Дарина Рєзнікова також відмічає, що для споживача сьогодні важлива не кількість промоактивностей, а їхня якість, яка забезпечується вибором продукту, що дійсно потрібен покупцю, та надання виробником товарних запасів.

Водночас вона додає, що кількість артикулів, які наразі беруть участь у одному промо, скоротилась на 70%. Але ритейл від цього нічого не втратив.

«Промо — це тимчасова любов за гроші. Це сплеск продажів, після якого відразу ідуть три негативні наслідки:

  • це не стимулює до повторної покупки товару після завершення промо;
  • призводить до зниження прибутковості бізнесу, оскільки проведення промо потребує глибокої знижки і додаткових витрат на маркетинг;
  • промо розмиває для клієнта прихильність і лояльність до будь-якого бренду.

Отож, на думку торговельних мереж, промо не збільшує кількість клієнтів для виробника і його продукції, а несе в собі певну загрозу. Для виробника це може стати навіть промоспіраллю, з якої він не зможе вибратись.

Як альтернативу Metro Cash&Carry Ukraine обрали потрійний цінник. Такий підхід стимулює за рахунок кратності збільшувати одиниці продукту в кошику споживачів.

«За період війни кількість покупок через другий і третій цінник зросла на 6 відсоткових пунктів. Постійна і регулярна для клієнта базова ціна є важливішою та вигіднішою для виробника», — вважає Дарина Рєзнікова.

Заміна звичних продуктів більш дешевими аналогами

На прикладі споживання молочної продукції Кирило Єжов розповів, як сьогодні поводиться споживач та якими факторами керується під час вибору товару.

27% споживачів купують так само молочну продукцію, як і до війни, але обирають дешевші магазини та відмовляються від певних категорій товарів. 11% споживачів стали замінювати звичні продукти більш дешевими аналогами в цій же категорії.

«Фактори, які впливають на вибір нині, — ціна, якість, дата виробництва, натуральність і виробник. До речі, категорія «виробник» ніколи не займала цієї позиції до війни. Серед ключових змін — дата виробництва і термін виробництва втратили важливість», — розповідає Кирило Єжов.

Водночас, за результатами дослідження, споживач очікує від виробників відновлення асортименту продукції, акційні пропозиції, випуск новинок.

Людмила Лебідь, AgroPortal.ua

інфляція, споживання
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