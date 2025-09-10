Войти

Держстат: У серпні 2025 року споживчі ціни в Україні знизилися на 0,2%

У серпні 2025 року споживчі ціни знизилися на 0,2%.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

У тому числі ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у серпні знизилися на 0,8%, на одяг і взуття – знизилися на 3,2%, на житлово-комунальні послуги – підвищилися на 0,2%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, – підвищилися на 0,5%, на освіту – підвищилися на 0,3%.

Порівняно із серпнем 2024 року у серпні 2025 року споживчі ціни підвищилися на 13,2%.

У січні-серпні 2025 року інфляція становила 6,0%.

У серпні 2025 року базовий індекс споживчих цін підвищився на 0,5%.

Порівняно із серпнем 2024 року у серпні 2025 року базовий індекс споживчих цін підвищився на 11,4%.

Базова інфляція є субіндексом індексу споживчих цін.

Базовий ІСЦ (базова інфляція) – частина інфляції, що відображає динаміку вільних цін без урахування позицій, ціни на які зазнають впливу адміністративного та сезонного факторів.

Материалы по теме
Среда, 10 сентября 2025
Вторник, 9 сентября 2025
Понедельник, 8 сентября 2025
