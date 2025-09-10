Держстат: У серпні 2025 року споживчі ціни в Україні знизилися на 0,2%

У серпні 2025 року споживчі ціни знизилися на 0,2%.
Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.
У тому числі ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у серпні знизилися на 0,8%, на одяг і взуття – знизилися на 3,2%, на житлово-комунальні послуги – підвищилися на 0,2%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, – підвищилися на 0,5%, на освіту – підвищилися на 0,3%.
Порівняно із серпнем 2024 року у серпні 2025 року споживчі ціни підвищилися на 13,2%.
У січні-серпні 2025 року інфляція становила 6,0%.
У серпні 2025 року базовий індекс споживчих цін підвищився на 0,5%.
Порівняно із серпнем 2024 року у серпні 2025 року базовий індекс споживчих цін підвищився на 11,4%.
Базова інфляція є субіндексом індексу споживчих цін.
Базовий ІСЦ (базова інфляція) – частина інфляції, що відображає динаміку вільних цін без урахування позицій, ціни на які зазнають впливу адміністративного та сезонного факторів.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023