НБУ прогнозує прискорення інфляції в Україні

У перші місяці 2025 року інфляція, ймовірно, продовжить прискорюватися через ефекти нижчих врожаїв, тиск з боку витрат бізнесу на енергозабезпечення та оплату праці, а також ефекти від ослаблення обмінного курсу гривні. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

У НБУ визнають рівень інфляції в 12% за підсумками 2024 року виявився вищим за прогноз у 9,7%, опублікований в Інфляційному звіті за жовтень.

Водночас Нацбанк очікує, що інфляція повернеться на траєкторію сталого сповільнення у другій половині 2025 року і прямуватиме до цілі НБУ – 5%.

Сповільненню інфляції сприятимуть:

заходи процентної та валютно-курсової політики Національного банку,

вищі врожаї,

покращення ситуації в енергетиці,

зниження фіскального дефіциту,

помірний зовнішній ціновий тиск.

НБУ опублікує оновлений прогноз щодо динаміки інфляції 23 січня.