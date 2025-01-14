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НБУ прогнозує прискорення інфляції в Україні

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НБУ прогнозує прискорення інфляції в Україні

У перші місяці 2025 року інфляція, ймовірно, продовжить прискорюватися через ефекти нижчих врожаїв, тиск з боку витрат бізнесу на енергозабезпечення та оплату праці, а також ефекти від ослаблення обмінного курсу гривні. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

У НБУ визнають рівень інфляції в 12% за підсумками 2024 року виявився вищим за прогноз у 9,7%, опублікований в Інфляційному звіті за жовтень.

Водночас Нацбанк очікує, що інфляція повернеться на траєкторію сталого сповільнення у другій половині 2025 року і прямуватиме до цілі НБУ – 5%.

Сповільненню інфляції сприятимуть:

  • заходи процентної та валютно-курсової політики Національного банку,
  • вищі врожаї,
  • покращення ситуації в енергетиці,
  • зниження фіскального дефіциту,
  • помірний зовнішній ціновий тиск.

НБУ опублікує оновлений прогноз щодо динаміки інфляції 23 січня.

НБУ, інфляція
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