Войти
Украина подает в суд ООН на Россию из-за Крыма
перспективы
Украина подает в суд ООН на Россию из-за Крыма
Луценко: По делам Майдана в судах 280 обвиняемых
расследования
Луценко: По делам Майдана в судах 280 обвиняемых

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

переговоры
RSS

Климкин о встрече с Лавровым: Ни о чем не договорились, российская точка зрения другая

272
Климкин о встрече с Лавровым: Ни о чем не договорились, российская точка зрения другая

Министры иностранных дел Украины и России Павел Климкин и Сергей Лавров на полях Мюнхенской конференции 16 февраля обсудили вопрос освобождения заложников, а также введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, однако переговоры существенных результатов не принесли. Об этом Климкин сообщил журналистам по итогам встречи, трансляцию вел телеканал «112 Украина».

Читайте также: Россия не намерена признавать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР», - Лавров

«Высказал просьбу осуществить реальное влияние на оккупационную администрацию в том, чтобы они хотя бы не нарушали базовые принципы человечности и не прибегали к тем угрозам, о которых всем известно... Говорили, и это тоже очень важный гуманитарный момент, о доступе международных гуманитарных организаций и Красного Креста, к нашим ребятам... Мы должны начать реальный процесс поиска тех, кто пропал без вести, это наш моральный долг. Затем мы обсудили вопрос СЦКК и возможность того, каким образом он может восстановить свою работу, поскольку российских представителей там нет. Я четко сказал, что мы не можем говорить о каких-то формальных статусах здесь, но практичные вещи должны оставаться сфокусированными на прекращении огня», — рассказал Климкин.

Второй важной темой после освобождения заложников и политических заключенных, по словам Климкина, была тема миротворческой операции.

«Мы долго говорили об этом. Я сказал, что для нас очень важно, чтобы международное сообщество могло постепенно взять контроль над оккупированными территориями, без этого не можем говорить ни о чем, ни о каком дальнейшем процессе... Я так понимаю, что дискуссию мы должны продолжать. Пока что мы ни о чем не договорились, российская точка зрения другая. Будем работать дальше», — сказал он.

Читайте также: Украине нужно около 20 тыс. миротворцев ООН для разрешения ситуации на Донбассе, — доклад

По его мнению, эта встреча была важной с гуманитарной точки зрения.

«Я очень надеюсь, что сможем предоставить толчок по другим вопросам. Договоренностей у нас нет», — резюмировал он.

Читайте также: Госдеп США обвинил Россию в несоблюдении Минских соглашений
Сергей Лавров, Мюнхенская конференция, Донбасс, кризис на юго-востоке, переговоры, АТО, миротворцы, Павел Климкин
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 16 февраля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.692,05 0.1541 2.735,15 0.1932
100 евро 3.350,88 0.3871 3.424,55 0.4325
10 рублей 4,42 0.0051 4,89 0.0068
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Обменный курс: сезонность, спекуляции и особенности 2018-го

Со второй половины января гривна на наличном рынке укрепилась на 4,7% - с 28,8 грн/$ до 27,5 грн/$ - и продолжает дальше отвоевывать позиции у доллара. Было ли это ожидаемо и какую динамику ожидать в дальнейшем?
Роман Шпек
Роман Шпек
председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины

Миссия МВФ: техническая или последняя?

В Украине часто говорят о победе там, где еще нужно много работать. Жаль, что приезд технической миссии МВФ, скорее всего, запишут в перечень побед и воспримут как неправильный сигнал: «Можно и дальше не выполнять обязательства, они все равно приедут».
Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Успешными предпринимателями становятся или рождаются?

Ошибка, которую легко сделать, кроется в языке. Мы говорим: «Она предприниматель», тогда как нужно говорить: «Она действует как предприниматель». Предпринимательство - это действие, поза… и поэтому, конечно, это выбор. Возможно, вы не хотите быть одним из них, но если вы можете воспроизвести такой образ действий, вы сможете действовать как предприниматель.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016