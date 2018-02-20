Встреча в нормандском формате на уровне министров пройдет в ближайшее время

Встреча в нормандском формате на уровне министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России пройдет в ближайшее время. Об этом в эфире программы «Свобода слова» заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
В частности, Климкин объяснил, что встреча в нормандском формате на уровне глав МИД не состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности из-за отсутствия министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, который выехал в Берлин для встречи освобожденного турецкого журналиста.
«На 18:00 в пятницу планировалась нормандская встреча, потом мы ее переносили несколько раз. И в результате путем звонков друг с другом договорились, что она состоится в ближайшее время», — добавил Климкин.
Напомним, ранее Климкин рассказал, кто сорвал нормандскую встречу в Мюнхене.
«Около 20 встреч, приятных и не очень, и много снега в Мюнхене — таков главный итог Мюнхенской конференции. Относительно встречи в нормандском формате — в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так. На этот раз — у немецкой делегации», — отметил министр.
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