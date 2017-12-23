«Единая Россия» поддержала выдвижение Путина на выборы в 2018 году

Съезд партии «Единая Россия» проголосовал за поддержку Владимира Путина, который намерен выступить в качестве независимого кандидата на президентских выборах в 2018 году. Партия была бы рада выдвинуть президента РФ в качестве собственного кандидата, заявил в субботу, 23 декабря, председатель ЕР Дмитрий Медведев, передает DW.
«Но как ответственная политическая сила мы понимаем, что в текущей ситуации Владимиру Владимировичу правильно опираться на самые широкие слои граждан вне партийного контекста», — указал он.
Одновременно премьер-министр РФ пообещал оказать Путину всю необходимую поддержку. «Ведь „Единая Россия“ — партия президента, его главный политический ресурс и сейчас, и в будущем», — добавил Медведев.
Как планируется, 26 декабря на ВДНХ в Москве соберется инициативная группа, которая официально выдвинет Путина кандидатом в президенты РФ.
23 декабря съезд непарламентской партии «Гражданская инициатива» выдвинул кандидатом в президенты РФ известную журналистку Ксению Собчак. В поддержку ее кандидатуры проголосовали 96 делегатов, семеро проголосовали «Против», трое воздержались. Основной упор в программе Собчак делается на необходимость перехода России от «суперпрезидентской республики» к «полноформатной парламентской демократии» посредством поэтапного внесения изменений в конституцию. В тот же день кандидатом от КПРФ выдвинут директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года. Владимир Путин заявил об участии в них в качестве независимого кандидата.
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