На выборы в РФ не пригласят наблюдателей от Украины

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (РФ) не будет приглашать наблюдателей от ЦИК Украины на президентские выборы в марте 2018 года.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову.

По словам чиновницы, это было бы лукавством.

«Это нереально. Я не хочу лукавить и высказывать какие-то нереальные возможности. Уровень наших отношений в данной ситуации пока не позволяет обмениваться наблюдателями», — сообщила Памфилова.

Гражданам РФ, которые находятся в Украине во время выборов, она посоветовала голосовать в приграничных городах.

«Могу предположить, что с учетом предыдущего негативного опыта, опять какие-то агрессивные молодчики будут препятствовать нашим гражданам посещать наши консульства, посольства», — добавила Памфилова.

Напомним, 26 декабря Центризбирком России разрешил Собчак участвовать в выборах президента в 2018 году.