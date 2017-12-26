Суд отклонил ходатайство адвокатов Саакашвили о запрете экстрадиции политика

Адвокаты экс-президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили подали в Окружной административный суд Украины ходатайство о запрете экстрадиции их подзащитного до рассмотрения его иска к Государственной миграционной службе (ГМС), запланированного на 3 января 2018 года.
«Существует риск, что Минюст и ГМС... могут пытаться выдворить или экстрадировать Саакашвили без соответствующих юридических оснований. Поэтому сегодня, чтобы предотвратить это, адвокаты подали в Окружной админсуд ходатайство о запрете совершать Минюсту и ГМС любые такие действия до окончания рассмотрения иска Саакашвили в ГМС, который рассмотрят по существу 3 января», — говорится в сообщении юристов «Руха новых сил», опубликованном на странице М.Саакашвили в соцсети Facebook во вторник.
При этом в сообщении отмечается, что ходатайство было отклонено. «Несмотря на отклонение данного ходатайства судьей, экстрадиция или выдворение Саакашвили остаются незаконными! А отклонение этого ходатайства свидетельствует о том, что на суд оказывается давление со стороны властей», — заявляют юристы партии.
В сообщении отмечается, что, во-первых, продолжается судебное разбирательство иска Саакашвили к ГМС, во-вторых, по вменяемому ему уголовному делу он имеет статус подозреваемого и продолжается досудебное расследование, а в-третьих, Украина уже дважды отказывала Грузии в экстрадиции М.Саакашвили. Это, по мнению, юристов «Руха новых сил», «делает любые попытки выдворения или экстрадиции Саакашвили незаконными».
Как сообщалось, в июле 2018 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил М.Саакашвили украинского гражданства.
М.Саакашвили заявил о намерении оспорить приказ Управления ГМС в Киевской области, которым ему отказано в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, нуждаемся в дополнительной защите.
3 ноября Окружной административный суд Киева открыл производство по иску М.Саакашвили, в котором тот просит суд признать незаконным бездействие облуправления ГМС по проведению рассмотрения заявления М.Саакашвили, поданном в это управление 26 октября. Кроме того, истец просит обязать облуправление ГМС рассмотреть заявление о признании его лицом, нуждающемся в дополнительной защите, поданное 11 сентября во Львовское облуправление ГМС. Следующее заседание по иску назначено на 15:00 3 января 2018 года.
Ранее Апелляционный суд Киева также перенес рассмотрение жалобы прокуратуры на решение Печерского районного суда Киева об отказе в домашнем аресте М.Саакашвили на 3 января 2018 года.
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