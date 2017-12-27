Правительство утвердило законопроект о статусе высокогорных населенных пунктов

Кабинет министров утвердил разработанный Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ законопроект о статусе высокогорных населенных пунктов и предоставления им дополнительных государственных гарантий. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 27 декабря.
Документом определяется, что критерием отнесения горных населенных пунктов к категории высокогорных является расположение населенного пункта или его части, на которой проживает более трети жителей на высоте 600 метров и выше над уровнем моря.
Для таких населенных пунктов предусматривается повышенные коэффициенты при расчете размера медицинской и образовательной субвенций, осуществление мероприятий по берегоукреплению, водоснабжению и строительству очистных сооружений, а также разработка и финансирование государственных программ по стимулированию развития транспортной и социальной инфраструктуры, развития бизнеса, повышения уровня занятости, улучшения экологической ситуации и тому подобное.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, предложено внести изменения в Земельный кодекс и Закон "Об индустриальных парках" по уменьшению размера земельного участка для создания индустриального парка для горных и высокогорных территорий с 15 до 10 га.
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