Нацбанк опустил курс гривни ниже 28 грн/$ впервые с февраля 2015 года

Национальный банк установил на пятницу, 29 декабря, курс гривни на уровне 28,0672 грн/$, снизив его на 12 копеек. Об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

Отметим, в последний раз перед этим официальный курс гривни к доллару опускался ниже 28 грн/$ в конце февраля 2015 года.

Курс европейской валюты повышен на 25 коп. — до 33,50 грн за евро.

Российский рубль официально также подорожал — до 48,70 копейки за рубль.

По данным НБУ, объем торгов на межбанковском валютном рынке 28 декабря составил $403,38 млн, было заключено 688 сделок.