Россия планирует разместить еврооблигации для обхода санкций США

Россия намерена разместить еврооблигации, которые позволят вернуть скрыт за рубежом капитал и обезопасить его от новых возможных санкций. Об этом сообщили источники Reuters.

Также, информацию о том, что президент России Владимир Путин договорился о размещении облигаций с олигархами, написал в Twitter корреспондент Financial Times в Москве.

«Собрав всех олигархов, Путин объявил, что Россия выпустит облигации, которые позволят им вернуть капитал, скрытый за рубежом, предоставляя им возможность избежать новых санкций США», — написал корреспондент FT.

Источники Reuters отметили, что в последнее время значительно возрос спрос на запланированные еврооблигации. Начальный объем заявок на облигации, выпуск которых запланирован на следующий год, составлял 200 млн долларов. Сегодня же, по данным источника в государственном банке и Министерстве финансов России, спрос составляет около 3 миллиардов долларов.

Также отмечено, что правительство России отмечает, что условия выпуска еврооблигаций способствовать возвращению средств россиян. Россиянам будет предоставляться преимущество при продаже. Если спрос будет слишком высоким, Министерство финансов России увеличит предложение еврооблигаций и уменьшит запланированный объем внутренних заимствований.

По данным источников, рабочим названием этого выпуска еврооблигаций является «Березки», по имени олигарха Григория Березкина.

Он признал, что он поддерживает идею введения такого специального долгового инструмента. Согласно информации Гэбриэла Закмана, доцента экономики из Калифорнийского университета в Беркли, россияне имели около 200 млрд финансов в оффшорах в 2014 году, что составило 10 процентов ВВП России в тот год.

Правительство США в начале следующего года должен составить перечень лиц, подпадающих под санкции в соответствии с принятым в этом году закона США о расширении санкций. Напомним, по результатам расследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), обнародованного в конце октября 2017 года, 24 млрд долларов составляют суммарное состояние людей, входящих в близкое окружение президента России Владимира Путина. В эту сумму входят активы родственников Путина, а также бизнесменов, которых называют «друзьями» российского президента.