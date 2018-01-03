НБУ перечислит 50,5 млрд гривен прибыли в госбюджет в 2018 году

Национальный банк в 2018 году должен перечислить в государственный бюджет 50,5 млрд гривен своей прибыли за прошлый год. Такая сумма значится в Законе Украины «О государственном бюджете на 2018 год», опубликованном в официальном издании Верховной Рады газете Голос Украины.
Согласно документу, средства будут перечислены после утверждения внешним аудитом и советом НБУ годовой отчетности, в соответствии с согласованным с Министерством финансов графиком.
Напомним, согласно отчету о финансовом состоянии центрального банка, за I полугодие 2017 года активы Национального банка Украины выросли на 32,74 млрд гривен, с 940,58 млрд гривен до 973,32 млрд гривен. Рост активов обусловлен ростом международных резервов Украины на 16% до 17,9 млрд долларов. В частности, авуары в СДР по состоянию на 1 июля насчитывали 82,45 млрд гривен, монетарное золото — 25,38 млрд гривен.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.779,14 0.0282
|2.817,31 -0.0107
|100 евро
|3.311,49 0.192
|3.381,56 0.1672
|10 рублей
|4,39 0.0016
|4,88 0.0009
|Курс, UAH
|Золото
|362.348,004.775,00
|Серебро
|4.698,4586,95
|Платина
|257.938,003.048,00
|Палладий
|296.109,008.799,00
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