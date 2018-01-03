НБУ перечислит 50,5 млрд гривен прибыли в госбюджет в 2018 году

Национальный банк в 2018 году должен перечислить в государственный бюджет 50,5 млрд гривен своей прибыли за прошлый год. Такая сумма значится в Законе Украины «О государственном бюджете на 2018 год», опубликованном в официальном издании Верховной Рады газете Голос Украины.

Согласно документу, средства будут перечислены после утверждения внешним аудитом и советом НБУ годовой отчетности, в соответствии с согласованным с Министерством финансов графиком.

Напомним, согласно отчету о финансовом состоянии центрального банка, за I полугодие 2017 года активы Национального банка Украины выросли на 32,74 млрд гривен, с 940,58 млрд гривен до 973,32 млрд гривен. Рост активов обусловлен ростом международных резервов Украины на 16% до 17,9 млрд долларов. В частности, авуары в СДР по состоянию на 1 июля насчитывали 82,45 млрд гривен, монетарное золото — 25,38 млрд гривен.