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Dragon Capital покупает ТРЦ Victoria Gardens во Львове и БЦ ECO Tower в Запорожье

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Dragon Capital покупает ТРЦ Victoria Gardens во Львове и БЦ ECO Tower в Запорожье

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Dragon Capital Investments Limited (Никосия, Кипр) приобрести доли в ООО «Украинская Коммерческая Недвижимость» (Запорожье) и ООО «Феникс-Капитал» (Львов), владеющих соответственно бизнес-центром класса «А» ECO Tower (ранее — «Байда Бизнес Холл») и ТРЦ Victoria Gardens, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению АМКУ, обнародованному во вторник, комитет разрешил Dragon Capital приобрести долю в уставном капитале обеих предприятий, обеспечивающую превышение 50% голосов в органах управления.

Как сообщалось ранее, официальное открытие крупнейшего в западной Украине трехуровневого ТРЦ Victoria Gardens во Львове арендной площадью (GLA) 54,5 тыс. кв. м состоялось 29 октября 2016 года. По состоянию на июль 2015г, JLL сообщала об общем объеме инвестиций на уровне $110 млн.

БЦ ECO Tower был построен в марте 2011 года. Общая площадь здания составляет 18,7 тыс. кв. м, полезная — 10,6 тыс. кв. м, этажность БЦ — 19 этажей.

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По данным Единого госреестра, ООО «Феникс-Капитал» (Львов) принадлежит Globcon Limited (Британия). Бенефициарами компании являются Сюлейман Хазинедароглу и Башлилар Бурак (оба — Турция).

Уставный капитал предприятия составляет 33,8 млн грн.

ООО «Украинская Коммерческая Недвижимость» занимается эксплуатацией и сдачей в аренду недвижимости. Собственником компании является ECO CEE & Real Estate Development GmbH, конечным бенефициаром — Conwert Immobilien UCFB (оба — Австрия).

Уставный капитал компании составляет 25 млн грн.

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Dragon Capital Investments Limited входит в группу компаний «Драгон Капитал». Основанная в 2000 году «Драгон Капитал» — одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес-ассоциации Томаш Фиала.

АМКУ, ТРЦ, Dragon Capital
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