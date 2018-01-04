Суд по делу убийства Бузины назначили на 9 февраля

Подготовительное заседание суда по делу убийства журналиста Олеся Бузины назначено на 9 февраля.

Об этом сообщает портал Судебная власть Украины.

Судебное заседание по уголовному производству 761/43162/17 должно состояться 9 февраля 2018 года в 11:00 в помещении Шевченковского районного суда города Киева по адресу: г. Киев, Дегтяревская, 31-я.

Дело будет рассматривать коллегия судей в составе Евгения Сидорова, Олега Линника и Татьяны Левицкой.

Обвиняемыми являются активисты националистических организаций Денис Полищук и Андрей Медведько.

Известный журналист Олесь Бузина убит во дворе его дома на улице Дегтяревской в Киеве 16 апреля 2015 года.

Как сообщалось ранее, в июне 2017 года столичная прокуратура завершила расследование этого резонансного преступления, после чего материалы уголовного производства были предоставлены сторонам для ознакомления.

Действия подозреваемых квалифицированы п.12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.1 ст.263 (незаконное хранение оружия) УК Украины. За совершенное им угрожает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.