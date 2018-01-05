План от приватизации в госбюджете увеличили до 21,3 млрд грн

В законе о государственном бюджете на 2018 год предусмотрено финансирование дефицита за счет поступления от приватизации государственного имущества в сумме 21,3 млрд грн.

Эта сумма на 25% больше, чем планировалось в последние годы, когда эта цифра была зафиксирована на уровне 17,1 млрд грн, однако Фонд госимущества не выполнял этот план.

В конце декабря 2017 года временно исполняющий обязанности председателя ФГИ Виталий Трубаров сообщил о том, что Фонд государственного имущества в 2017 году перечислил за год в государственный бюджет 3,376 млрд грн.

В сентябре 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что приватизация государственных активов с одновременной сменой менеджмента в государственных компаниях, которые не могут быть проданы, позволит достичь ежегодного роста экономики в 6-7%.

«К приватизации предлагаем крупные предприятия и предприятия, работающих в нерегулируемых отраслях. В их числе — госкомпания „Центрэнерго“ на весну 2018 года, Объединенная горно-химическая корпорация, ГПЗКУ, Аграрный фонд, Одесский нефтеперерабатывающий завод, который возвращен в госсобственность, ОПЗ, Укргазбанк, „Турбоатом“, „Укрспирт“ и другие», — сказал глава правительства.