Более 150 тысяч украинских семей взяли «теплые» кредиты в 2017 году

Программой «теплых» кредитов в 2017 году воспользовались 150 тысяч украинских семей.

Об этом в Twitter написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Энергонезависимость Украины — это не только диверсификация источников энергоресурсов и увеличение собственной добычи. Это еще и разумное и экономное потребление. Государство помогает украинцам в этом — более 150 тысяч семей „утеплились“ за счет государства в этом году», — заявил премьер.

Напомним, на 2018 год в бюджет заложено больше средств на «теплые» кредиты, чем в 2017 году.