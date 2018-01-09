Рост цен производителей в 2017 году замедлился до 16,5%

Рост цен производителей в декабре 2017 года составил 1,7%%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, к декабрю 2016 года цены в промышленности Украины выросли на 16,5%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров за год цены выросли на 30,4%. Цены на продукцию перерабатывающей промышленности повысились на 18,5%. В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий рост цен составил 12,5%. В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены повысились на 4,0%.

Рост цен производителей в последние годы: 2014 год — 31,8%, 2015 год — 25,4%, 2016 год — 35,7%.