Митингующие заблокировали дорогу к еще одному пункту пропуска на границе с Польшей

Протестующие, выступающие против новых таможенных норм Налогового кодекса, днем 10 января перекрывали дорогу к еще одному пункту пограничному пропуска во Львовской области.
Люди блокировали движение на дороге в селе Росновка, за 10 км до пункта пропуска Краковец-Корчева на границе с Польшей. Об этом сообщает пресс-служба ГФС во Львовской области.
Движение транспортных средств замедлено, периодически осуществляется их пропуск в обоих направлениях. К 15:00 нормальное движение по дороге возобновилось, протестная акция завершилась.
Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что в Росновке находится около 30-40 человек. Пропускают людей с детьми, а также рейсовые автобусы.
Ранее сообщалось, что митингующие перекрыли дороги к пунктам пропуска во Львовской области— Шегини-Медика и Рава-Русская-Гребенне. К 15:00 все пункты пропуска возобновили работу в штатном режиме.
Митингующие протестуют против изменений в Налоговый кодекс, которые вступили в силу с 1 января.
Согласно новым нормама, при частом въезде-выезде из Украины без налогов можно ввезти товары на сумму только до €50.
Для тех, кто отсутствовал в Украине меньше 24 часов и въезжает в страну чаще одного раза в течение 72 часов базой налогообложения считается суммарная стоимость ввезенных товаров, которая превышает эквивалент €50, с учетом подлежащей оплате пошлины.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.810,86 0.0994
|2.842,29 0.0803
|100 евро
|3.341,82 0.0593
|3.402,38 0.0273
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