Пункт пропуска на границе с Польшей не работал 10 часов из-за отсутствия электроэнергии

Пункт пропуска «Шегини» (Львовская область) на украино-польской границе приостанавливал работу из-за отсутствия электроэнергии. Об этом Українським Новинам сообщил представитель пункта пропуска.

По его словам, электроэнергия исчезла около 01:00, а ее подача была возобновлена лишь около 11:30.

Света не было из-за аварии на электросетях.

Из-за отсутствия электроэнергии «Шегини» приостанавливали работу по пропуску автомобилей за границу и по въезду из-за границы.