В Киеве детей без прививок от кори не пустят в школы и детсады, — КГГА

В Киеве детей, не имеющих прививки от кори, не будут допускать к занятиям в школах и детских садах. Об этом на брифинге в среду, 10 января, заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает Укринформ.
«Для недопущения ухудшения эпидемической ситуации с корью в столице вводятся профилактические и противоэпидемические меры предосторожности. Такое решение принято по результатам заседания Комиссии техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций в г.Киеве. В первую очередь в детских коллективах необходимо провести проверку детей на наличие у них прививок против кори, и я подчеркиваю, что дети, у которых отсутствуют такие прививки или справки медучреждений в части того, что ребенок переболели корью и имеет иммунитет или такому ребенку противопоказаны прививки — такие дети к занятиям в школах, в дошкольных учреждениях допускаться не будут. Это касается учебных заведений всех форм собственности», — сказал Поворозник.
Он подчеркнул, что киевская власть не объявляет карантин, а ограничивается только профилактическими мерами с целью недопущения эпидемии кори. Школы будут проинформированы должным образом, с родителями обещают провести разъяснительную работу о необходимости вакцинации.
По словам Поворозника, в 2016 году в Киеве было зафиксировано 2 случая заболевания корью, в 2017 году — 80, за первые 10 дней 2018 года — уже 61 случай заболевания корью, из которых 49 — у детей. Все заболевшие дети не были привиты от кори. Среди дошкольников — 13 случаев заболевания, среди детей школьного возраста — 22 случая.
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