Гройсман: С Парасюка нужно снять неприкосновенность и привлечь к ответственности

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман осуждает поведение депутата Владимира Парасюка и считает, что его нужно лишить неприкосновенности и привлечь к ответственности. Об этом премьер сказал в ходе рабочей поездки в Мариуполь 12 января, сообщает «Укринформ».
«Это большой позор, когда человек, уполномоченный от государства, позволяет себе такое поведение. Я хочу сказать, что здесь и слабость в том числе правоохранительной системы», — отметил Гройсман.
Он добавил, что снять депутатскую неприкосновенность с Парасюка может только Верховная Рада, но «если бы такие вопросы решали правительство и премьер, то их бы уже давно решили».
В то же время Владимир Парасюк в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что премьер-министр «должен заниматься экономикой страны, а не политиканством. Потому что такими словами он (Владимир Гройсман) выкопал себе политическую яму».
Отметим, инциденты с участием Парасюка — не редкость. Так, 17 октября в центре Киева он «потолкался» с начальником Управления госохраны Валерием Гелетеем. Еще ранее он устроил разборки с нардепом Александром Вилкулом.
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