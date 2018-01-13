В Чехии закрылись избирательные участки, явка составила 60%

Избирательные участки для голосования за следующего президента закрылись в Чехии, по предварительным оценкам, явка составила 60%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на чешское издание Lidovky.
Как отмечается, в субботу в 14:00 по местному времени закрылись избирательные участки, таким образом завершился первый тур вторых прямых президентских выборов в Чехии.
Имя победителя станет известно в течение ближайших нескольких часов. Чешское управление статистики ожидает, что окончательные результаты будут опубликованы до сегодняшнего вечера.
Явка избирателей, по оценкам телеканала ČTK, оценивается в 60 процентов.
По предварительным результатам ČTK, нет ничего, что могло бы свидетельствовать о том, что кто-нибудь из участников выборов, в том числе действующий президент Чехии Милош Земан, набрал абсолютное большинство голосов.
Между тем, как отмечается, Милош Земан прибыл в свой предвыборный штаб.
Напомним, 12 января в Чехии стартовал первый тур президентских выборов.
В пятницу избирательные участки работали с 14:00 до 22:00 по местному времени. В субботу проголосовать можно было с 8:00 до 14:00.
Если один из кандидатов не наберет большинство голосов, пройдет второй тур, запланированный на 26-27 января.
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