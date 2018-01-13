В Чехии закрылись избирательные участки, явка составила 60%

Избирательные участки для голосования за следующего президента закрылись в Чехии, по предварительным оценкам, явка составила 60%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на чешское издание Lidovky.

Как отмечается, в субботу в 14:00 по местному времени закрылись избирательные участки, таким образом завершился первый тур вторых прямых президентских выборов в Чехии.

Имя победителя станет известно в течение ближайших нескольких часов. Чешское управление статистики ожидает, что окончательные результаты будут опубликованы до сегодняшнего вечера.

Явка избирателей, по оценкам телеканала ČTK, оценивается в 60 процентов.

По предварительным результатам ČTK, нет ничего, что могло бы свидетельствовать о том, что кто-нибудь из участников выборов, в том числе действующий президент Чехии Милош Земан, набрал абсолютное большинство голосов.

Между тем, как отмечается, Милош Земан прибыл в свой предвыборный штаб.

Напомним, 12 января в Чехии стартовал первый тур президентских выборов.

В пятницу избирательные участки работали с 14:00 до 22:00 по местному времени. В субботу проголосовать можно было с 8:00 до 14:00.

Если один из кандидатов не наберет большинство голосов, пройдет второй тур, запланированный на 26-27 января.