В Чехии стартует второй тур президентских выборов

В пятницу, 26 января, в 14.00 по местному времени (15.00 по киевскому) в Чехии начнется второй тур голосования на выборах президента страны.

Закроются избирательные участки в субботу в 14.00, сообщает корреспондент Укринформ.

За кресло президента борются нынешний глава государства, 73-летний Милош Земан и бывший президент Академии Наук Чехии, 68-летний Иржи Драгош. За Земана в первом туре проголосовали 38,56%, за Драгоша — 26,6%.

При этом шансы обоих кандидатов оцениваются, как равные.

«Думаю, результат будет очень близкий», — отметил в комментарии Укринформу эксперт Немецкого общества внешней политики Милан Нич.

Он напоминает, что трое из 6 участников первого тура призвали своих избирателей голосовать за Драгоша, однако предостерегает от того, чтобы автоматически засчитывать эти голоса данному кандидату. Многие избиратели определятся буквально в последний момент. Результат во многом будет зависеть от явки избирателей: за Земана проголосуют в основном жители села, а также электорат экстремистских партий, за Драгоша — интеллигенция, население крупных городов. В целом в выборах могут принять участие более 8 миллионов граждан республики.

Президент республики избирается сроком на 5 лет.