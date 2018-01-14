В Одесской области полицейские применили оружие, чтобы предотвратить наезд на инспектора

Сотрудники полиции применили табельное огнестрельное оружие, чтобы спасти инспектора, на которую пытался наехать нетрезвый нарушитель правопорядка.
Как сообщила журналистам пресс-секретарь Патрульной полиции Одессы Алла Марченко, инцидент произошел в Беляевском районе Одесской области около 23:00 пятницы.
Полицейские получили информацию о том, что в селе Дачное Беляевского района Одесской области нетрезвый водитель управляет автомобилем «Merсedes». Указанный автомобиль инспекторы остановили на улице Мира, водитель которого имел явные признаки алкогольного опьянения. На требования инспекторов предъявить документы мужчина не реагировал, вел себя агрессивно и бросался в драку.
На его стороне выступили также посетители развлекательного заведения, который находился рядом. Они начали угрожать правоохранителям, пытались провоцировать конфликт и хватали патрульных за элементы униформы.
«На требования инспекторов прекратить незаконные действия правонарушители не реагировали. Зато нанесли травмы головы женщине-инспектору и пытались транспортным средством осуществить наезд на нее.
Для устранения реальной угрозы жизни и здоровью, а также для остановки автомобиля путем его повреждения, полицейским пришлось применить табельное огнестрельное оружие», — рассказала Алла Марченко.
В настоящее время один из нарушителей задержан, другой скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.
В связи с полученными травмами полицейская обратилась в медицинское учреждение, где находится под наблюдением врачей.
По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 345 (насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Ведется следствие.
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