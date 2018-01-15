Кабмин начал планирование мероприятий к 85-й годовщине Голодомора

Кабмин начал планирование мероприятий к 84-й годовщине Голодомора 1932-33 годов — состоялось заседание организационного комитета, на котором председательствовали премьер-министр Украины Владимир Гройсман и Глава Администрации Президента Игорь Райнин.
Об этом сообщается на сайте Администрации президента.
Были рассмотрены вопросы о строительстве второй очереди Национального музея «Мемориал жертв Голодомора».
Райнин акцентировал внимание присутствующих на необходимости до ноября текущего года достичь существенного прогресса в строительстве второй очереди Мемориала жертвам тоталитаризма, подготовить и провести Международный форум, посвященный 85-й годовщине Голодомора 1932-33 годов в Украине.
Участники заседания обсудили вопросы по организации в ноябре 2018 года Международного форума посвященного 85-й годовщине Голодомора в Украине 1932-33 годов, сооружение в Киеве памятника исследователю Голодомора Джеймсу Мейсу.
Также были детально обсуждены вопросы возобновления работы по созданию Национальной книги памяти жертв Голодомора.
Как сообщалось, Сенат Австралии одобрил заявление о Голодоморе в Украине.
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